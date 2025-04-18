拆開逐粒糖賣小孩 建屋邨情懷 臨期商品店膺「最受歡迎商戶」

流浪貓館助商場增兩三成人流

得獎者包括以關懷流浪貓為題的「貓貓『爪』家」獲頒「最佳創業計劃書」、以環保咖啡粉囊設計飾物的「Wind.n.Sand」獲「最具創意商品」、韓式小食店「姐姐小食」膺「最具潛力商戶」，以及結合臨期商品及創科清潔產品的「UnReMarket×define CLEAN」膺「最受歡迎商戶」。有關商店分別位於海麗商場、啟鑽商場、皇后山商場及葵涌商場。

「最具潛力戶」 食店3月生意升七成

何永賢稱，「UnReMarket×define CLEAN」老闆貼心，「有啲細路仔行入嚟，想買糖食，但係一包咁大包，（老闆）就話唔緊要，我拆開一粒一粒賣畀你都得」，該店亦與街坊建立關係，締造最高營業額。何亦稱讚「姐姐小食」體現香港拼搏精神，稱食店創業難，投資大回本期較慢，但該店3個月內營業額已上升70%；而「貓貓『爪』家」則為海麗商場增加約兩三成人流。

13個來自首階段計劃的創業團隊會繼續經營，包括上述得獎團隊、售賣以社區為題原創紀念品的「拾參畫廊」、推動重用矽膠餐盒的「GreenBox Technology」等。