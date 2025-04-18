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共築‧創業家2.0供50舖 多屬私營 13商業機構參與 稍後或更多

【明報專訊】房委會去年在轄下商場推出「共築．創業家」計劃，讓35歲或以下青年試行創業。計劃昨公布將擴展至私營商場，推出「共築．創業家2.0」，提供約50個商舖，包括房委會轄下12個商舖及約40個商業機構的商舖或快閃店。據悉，稍後或有更多商業機構參與計劃。另外，房委會將為創業家提供3年階梯式租金優惠。

現有13間商業機構參與，包括房協、希慎、港鐵、新世界、信和及新鴻基等（見表）。房屋局長何永賢昨點名信和稱，其提供9個商舖及一個快閃店，屬提供最多商舖的機構。她又提及嘉里建設與青協合作及物色具潛質創業家，讓他們在九龍灣MegaBox開店。

信和提供最多 嘉里與青協合作

商業機構將按各自商舖獨特性制定具體計劃內容，據了解部分亦和青年團體合作。其中恒隆將在山頂廣場、康怡廣場及淘大商場提供3個商舖或快閃店，4月28日至5月19日接受申請，獲選者可經營6個月，預計最早7月開始；參加者毋須繳租，如獲利潤恒隆會收取淨利潤20%以支持計劃發展。

恒隆月內可申 房協擬下半年推

房協回覆稱，正籌備推出支持年輕人創業的計劃，並參考「共築．創業家2.0」計劃，已在轄下北角健康村及紅磡家維邨選定4個商舖，提供租務優惠，預計下半年開始招租。領展則在赤柱廣場美利樓提供超過5個期間限定展銷檔位，大約7至8月起的周六及日可出租。

另外，房委會在首7個月免租期結束後，為創業家提供3年階梯式租金優惠，首年為市值租金25%或營業額3%，以較高者為準，整體租金仍較市場水平低，並每年作階段檢討。何永賢解釋，3年內租金階梯式上升，舉例每年租金分別市值租金25%、50%及75%，最終與市值租金「接軌」，讓創業家「成為真正係孭得起呢頭家、孭得起呢間店嘅人」。

房委會供12舖 採階梯式租金

房委會也將調整計劃下商場及店舖組合，商場由7個增至10個，商舖增至12個，新增商舖分別位於蘇屋商場、碩門商場及彩虹邨。

房委會商業樓宇小組委員會委員兼工聯會立法會議員陸頌雄稱，房委會與私營商場同樣出現商舖丟空情况，相信公私營商場皆有空間提供更多商舖予青年創業。他說，現時市民對青年定義更廣，建議放寬年齡門檻至40歲。

房委會商業樓宇小組委員會委員招國偉認為，是否開放更多商舖予青年創業需視乎經濟狀况，倘經濟向上，未必有空置舖位提供。他亦相信房委會揀選商舖時已審慎考慮，例如避免選擇地理位置欠佳舊屋邨，以免增加營商難度。

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