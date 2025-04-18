中大本科生校董選舉 低投票率須重選

研究生唯一候選人王戈揚當選

中大昨晚以電郵公布學生校董選舉結果。本科生校董選舉有18,506名合資格選民，按規定須最少獲10%或1000人投票方為有效選舉。唯一候選人保險、金融及精算學本科二年級生梁頌汶獲399張信任票、67張不信任票，距有效投票人數尚欠534。翻查中大選舉規則，校方須在不少於6個月後安排重新選舉，並公布新的合格選民及候選人名冊；而學生代表選舉同一學年內不得超過一次選舉或補選。

至於研究生校董選舉，唯一候選人王戈揚以1026張信任票、38張不信任票當選，將接受校董會委任，任期一年。

中大聯書院學生會工作小組召集人冼卓言稱，學生校董懸空多年，樂見今年有學生出選，認為梁頌汶雖無擔任學生代表經驗，但早前交流會表現謙卑，亦願聆聽學生意見。冼卓言說，梁較着重傳達學生意見，但認為作為本科生代表，與校方商議政策時「有強硬一點的態度」同樣重要。對於是次本科生投票率低，冼稱以逾萬名合資格選民而言，兩周諮詢期及3天投票期過短，梁亦宣傳不足，包括未有在社交平台開設帳戶宣傳。