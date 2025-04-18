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中大本科生校董選舉 低投票率須重選

【明報專訊】中文大學校董會改組後，首屆學生校董選舉昨晚完成電子投票。中大昨公布選舉結果，本科生代表選舉投票率2.5%，未達最低要求，選舉無效，將於不少於6個月後安排重選。研究生校董代表則由唯一候選人信息工程學系三年級博士生王戈揚當選。目前距法定的34人校董會尚欠兩席，涉及本科生及校友代表。

研究生唯一候選人王戈揚當選

中大昨晚以電郵公布學生校董選舉結果。本科生校董選舉有18,506名合資格選民，按規定須最少獲10%或1000人投票方為有效選舉。唯一候選人保險、金融及精算學本科二年級生梁頌汶獲399張信任票、67張不信任票，距有效投票人數尚欠534。翻查中大選舉規則，校方須在不少於6個月後安排重新選舉，並公布新的合格選民及候選人名冊；而學生代表選舉同一學年內不得超過一次選舉或補選。

至於研究生校董選舉，唯一候選人王戈揚以1026張信任票、38張不信任票當選，將接受校董會委任，任期一年。

中大聯書院學生會工作小組召集人冼卓言稱，學生校董懸空多年，樂見今年有學生出選，認為梁頌汶雖無擔任學生代表經驗，但早前交流會表現謙卑，亦願聆聽學生意見。冼卓言說，梁較着重傳達學生意見，但認為作為本科生代表，與校方商議政策時「有強硬一點的態度」同樣重要。對於是次本科生投票率低，冼稱以逾萬名合資格選民而言，兩周諮詢期及3天投票期過短，梁亦宣傳不足，包括未有在社交平台開設帳戶宣傳。

相關字詞﹕研究生 本科生 中大校董會 中文大學

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