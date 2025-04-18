WSJ：意買家擬巴拿馬港口剝離長和交易

先購其他41港口 巴拿馬港口或需一年

彭博社早前報道，長和出售中港以外港口業務的交易，買家財團中雖有貝萊德（美：BLK）及旗下Global Infrastructure Partners（GIP），以及意大利Aponte家族旗下地中海航運（MSC）為首的Terminal Investment Ltd（TiL），但出售和記港口集團80%股權的交易若落實，會歸TiL主導。《華爾街日報》引述消息稱，除了出售巴拿馬港口的交易這部分，其餘交易料需時3至6個月完成。現時長和與買方財團達成的原則性協議有145天獨家磋商期約於7月底前完結，而交易各方至今仍未簽署最終協議。

《華爾街日報》稱，貝萊德主席芬克（Larry Fink）上周曾說向長和購港口的交易會作為一個交易處理，當中包括收購巴拿馬的港口，他當時稱有信心9個月內取得監管機構批准。報道又說，根據買方財團跟長和的協議，收購全球41個港口的財團51%股權由TiL持有，49%股權則由貝萊德旗下一公司持有。至於巴拿馬兩個港口的收購方51%股權由貝萊德旗下GIP持有，49%由TiL持有。這組合有助令美國總統特朗普相信巴拿馬港口將交由美資控制。

報道又稱，這宗交易是由今年84歲的MSC創辦人Gianluigi Aponte向現年96歲的長和創辦人李嘉誠提出。兩人早在特朗普去年底挑起巴拿馬港口爭端之前已有非正式商討。長和昨日股價收報42.15元，升近0.6%，連升6日，累計升幅達9.19%。