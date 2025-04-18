職安文件預簽 陳國基領小組研癥結 孫玉菡斥「害群之馬」違專業誠信

近年本港發生多宗嚴重或致命工業意外，陳積志前日就政府對建造業職安健監管公布主動調查報告，包括揭發有「合資格人士」未做完安全檢查下簽署指定表格確認安全，如棚架未搭完已先簽「棚紙」等。

被問及「預簽」似乎已成常態，日後如何整頓行業，孫玉菡昨出席「建造業安全大獎」頒獎典禮後強調，絕不姑息犯法及弄虛作假的害群之馬，必重手追究，令業界獲悉不能心存僥倖，又說安全屬必須而非選擇。他說，若工人發現不妥當，包括「棚紙」簽署的檢查日期是在數日後，可拍照舉報，勞工處會第一時間追究違法者。

《2023年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例》生效近兩年，可公訴罪行最高罰款提高至1000萬元。孫玉菡稱留意到最近判罰較數年前提升，勞工處針對嚴重個案會循可公訴罪行形式追究，冀透過更重刑罰反映職安健的重要。他說，勞工處會盡快逐步落實公署建議，舉例下半年起試用小型無人機巡查、調查及蒐證。

工作組深入檢視各申訴報告 確保部門跟進

政府昨晚發稿稱，李家超已指示政務司長陳國基領導工作小組，深入檢視公署不時發表的主動調查報告，確保各部門首長積極跟進建議，加強部門主管層績效問責，提升公共服務管理。

就職安健監管調查報告，政府稱陳國基會約見陳積志，研討公署各項發現和分析，強化相關部門管理制度，尤其主管人員領導和監督職能。政府說發展局、勞工處和屋宇署正詳細審視及研究，積極跟進公署建議；調查中發現的懷疑刑事欺詐行為，勞工處已轉交執法機構跟進。

周小松：應公訴檢控 吊銷註冊增阻嚇

對於政府成立工作小組跟進公署建議，勞工界立法會議員周小松認為，近年致命工業意外情况未好轉，政府跟進反映其重視程度，相信能推出更具針對措施。被問到有何首要任務，他認為政府高層應協調各部門工作，舉例避免屋宇署和勞工處再出現漏處理轉介個案。

周小松認為，政府需率先處理「令人震驚」個案，舉例棚架未搭完已先簽「棚紙」，部門日後應加強巡查並動用「武器」，即勞工處就極嚴重職安健違法行為，可循可公訴罪行形式檢控；若屋宇署因此吊銷相關專業人士註冊，相信有助提高阻嚇力。

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