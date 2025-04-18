明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

職安文件預簽 陳國基領小組研癥結 孫玉菡斥「害群之馬」違專業誠信

【明報專訊】申訴專員公署調查揭發，有負責檢驗裝備及機械的「合資格人士」未做完安全檢查即簽署指定表格甚至預簽。勞福局長孫玉菡昨批評極小部分「害群之馬」違背專業誠信，罔顧勞工安全，涉行使虛假文書，將嚴肅追究「弄虛作假」，已將懷疑個案轉介警方刑事調查。特首李家超已指示政務司長陳國基領導工作小組深入檢視報告，陳會約見申訴專員陳積志研討；工作小組「會透徹理解當中的瓶頸癥結」，以強化相關部門管理制度。

近年本港發生多宗嚴重或致命工業意外，陳積志前日就政府對建造業職安健監管公布主動調查報告，包括揭發有「合資格人士」未做完安全檢查下簽署指定表格確認安全，如棚架未搭完已先簽「棚紙」等。

被問及「預簽」似乎已成常態，日後如何整頓行業，孫玉菡昨出席「建造業安全大獎」頒獎典禮後強調，絕不姑息犯法及弄虛作假的害群之馬，必重手追究，令業界獲悉不能心存僥倖，又說安全屬必須而非選擇。他說，若工人發現不妥當，包括「棚紙」簽署的檢查日期是在數日後，可拍照舉報，勞工處會第一時間追究違法者。

《2023年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例》生效近兩年，可公訴罪行最高罰款提高至1000萬元。孫玉菡稱留意到最近判罰較數年前提升，勞工處針對嚴重個案會循可公訴罪行形式追究，冀透過更重刑罰反映職安健的重要。他說，勞工處會盡快逐步落實公署建議，舉例下半年起試用小型無人機巡查、調查及蒐證。

工作組深入檢視各申訴報告 確保部門跟進

政府昨晚發稿稱，李家超已指示政務司長陳國基領導工作小組，深入檢視公署不時發表的主動調查報告，確保各部門首長積極跟進建議，加強部門主管層績效問責，提升公共服務管理。

就職安健監管調查報告，政府稱陳國基會約見陳積志，研討公署各項發現和分析，強化相關部門管理制度，尤其主管人員領導和監督職能。政府說發展局、勞工處和屋宇署正詳細審視及研究，積極跟進公署建議；調查中發現的懷疑刑事欺詐行為，勞工處已轉交執法機構跟進。

周小松：應公訴檢控 吊銷註冊增阻嚇

對於政府成立工作小組跟進公署建議，勞工界立法會議員周小松認為，近年致命工業意外情况未好轉，政府跟進反映其重視程度，相信能推出更具針對措施。被問到有何首要任務，他認為政府高層應協調各部門工作，舉例避免屋宇署和勞工處再出現漏處理轉介個案。

周小松認為，政府需率先處理「令人震驚」個案，舉例棚架未搭完已先簽「棚紙」，部門日後應加強巡查並動用「武器」，即勞工處就極嚴重職安健違法行為，可循可公訴罪行形式檢控；若屋宇署因此吊銷相關專業人士註冊，相信有助提高阻嚇力。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕建造業職業安全 建造業 職安健 工業意外 勞工及福利局 申訴專員公署

上 / 下一篇新聞

工程師學會：按章採紀律行動
工程師學會：按章採紀律行動
WSJ：意買家擬巴拿馬港口剝離長和交易
WSJ：意買家擬巴拿馬港口剝離長和交易
中大本科生校董選舉 低投票率須重選
中大本科生校董選舉 低投票率須重選
城巴疑避切線猛撼壆 壆碎車毁
城巴疑避切線猛撼壆 壆碎車毁
4公司涉騙「百分百擔保」 一營運Channel C 共貸2000萬6人被捕 警指偽造文件、誇大營業額
4公司涉騙「百分百擔保」 一營運Channel C 共貸2000萬6人被捕 警指偽造文件、誇大營業額
藝園媒體帳戶持有人為8企董事 一半涉案
藝園媒體帳戶持有人為8企董事 一半涉案
近3400申請涉違法 逾半批出方知
近3400申請涉違法 逾半批出方知
迪士尼樂園賀20周年 推11新花車
迪士尼樂園賀20周年 推11新花車
招重文認賭外圍波 罰1.2萬 兩涉執教球隊 悉「無鋒陣」買入球「細」
招重文認賭外圍波 罰1.2萬 兩涉執教球隊 悉「無鋒陣」買入球「細」
電動車牌費擬分3年加 最高收1.1萬 政府料增8億收入 修例本季交立會
電動車牌費擬分3年加 最高收1.1萬 政府料增8億收入 修例本季交立會
內地女認學歷造假 官明言判監
內地女認學歷造假 官明言判監
共築‧創業家2.0供50舖 多屬私營 13商業機構參與 稍後或更多
共築‧創業家2.0供50舖 多屬私營 13商業機構參與 稍後或更多
拆開逐粒糖賣小孩 建屋邨情懷 臨期商品店膺「最受歡迎商戶」
拆開逐粒糖賣小孩 建屋邨情懷 臨期商品店膺「最受歡迎商戶」
近3年8000伙公屋涉濫用收回
近3年8000伙公屋涉濫用收回
姦前度逼口交 保險經紀囚76月
姦前度逼口交 保險經紀囚76月
科學節今開鑼 科學館首辦「科學市集」 為期10日逾百活動 涵工作坊、科幻片免費睇
科學節今開鑼 科學館首辦「科學市集」 為期10日逾百活動 涵工作坊、科幻片免費睇
Coldplay黃牛黨 5內地人違居留條件囚3周
Coldplay黃牛黨 5內地人違居留條件囚3周
反恐二案 首被告就「友代Tg發言」解畫 稱扮自閉掩飾
反恐二案 首被告就「友代Tg發言」解畫 稱扮自閉掩飾
稱警打頭致腦出血 男子索償120萬元
稱警打頭致腦出血 男子索償120萬元
潮行GBA：南沙前海書屋開
潮行GBA：南沙前海書屋開
灣區手記：自媒體人 ／文：尚東美
灣區手記：自媒體人 ／文：尚東美
【Emily】周守仁復活節文告：美關稅全球悲憂 勉「邪惡鬧劇」下心存希望
【Emily】周守仁復活節文告：美關稅全球悲憂 勉「邪惡鬧劇」下心存希望
【Emily】講錯「助盲人駕駛」哄堂笑 江玉歡網上自嘲
【Emily】講錯「助盲人駕駛」哄堂笑 江玉歡網上自嘲
【Emily】故宮館清軍事展二期 22新珍品登場
【Emily】故宮館清軍事展二期 22新珍品登場
【Emily】彩虹巴士總站60周年 候車亭站長室重披舊貌
【Emily】彩虹巴士總站60周年 候車亭站長室重披舊貌