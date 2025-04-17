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轉戰稀土 特令調查關鍵礦產為徵稅鋪路

【明報專訊】美國總統特朗普的關稅戰轉戰到稀土等關鍵礦物。他周二（15日）下令商務部調查及評估進口關鍵礦物「對美國安全與韌性影響」，被視為對關鍵礦產加徵新關稅鋪路。路透社指出這將是美國與全球貿易伙伴貿易爭端重大升級，並試圖藉此直接反擊中國。

貿易爭端重大升級 藉此直接反擊中國

特朗普命令商務部長按《貿易擴張法》第232條款，評估美國在加工所有關鍵礦產（包括鈷、鎳、17種稀土元素以及鈾）方面的脆弱性、相關出口國如何扭曲市場，以及要採取什麼措施來提高本土供應和回收使用量，於90天內向國防部長等官員提交中期報告。

白宮網頁附載的相關「事實清單」表明，過度依賴外國關鍵礦產及其衍生產品可能危及美國的國防能力、基礎設施發展和技術創新。它還特別提到中國繼數月前禁出口鎵、鍺、銻和一些具潛在軍事用途的關鍵高科技材料到美，本周又暫停出口6種稀土和磁鐵，切斷了製造汽車、航太業、半導體公司、軍事承包商等產業所仰賴的關鍵零組件供應。

該文表示，如果商務部長報告發現進口產品威脅美國國安，總統將決定徵收關稅，稅率將取代4月2日宣布的「對等關稅」。中國目前面臨被美國徵收245%關稅。不過白宮沒有指明那報告指的是中期報告，抑或依法須於270天內得出的最後報告。

美國目前有15種關鍵礦物極倚賴進口，而稀土進口七成來自中國。特朗普爭取烏克蘭關鍵礦物為和談條件，也被視為希望減少對中國依賴的一種策略。

（彭博社/路透社/白宮網站）

（關稅戰）

相關字詞﹕關鍵礦物 中美關稅戰 特朗普2.0 關稅戰

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