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華跨境電商「敦煌網」受美用戶追捧

【明報專訊】中美關稅戰持續，中國跨境電商「敦煌網」（DHgate）近日受美國用戶追捧，其應用程式下載量截至周二（15日）在蘋果應用商店App Store美國區高踞購物類第一，在所有免費應用程式中僅次於長期佔據榜首的ChatGPT。

「九派新聞」昨引述敦煌網一名工作人員稱，公司對於此次下載爆火有點始料未及，目前正在覆盤和分析此次數據增長的原因。

據聚焦科技類新聞的TechCrunch網站報道，敦煌網手機程式DHgate從上周末開始用戶激增。據市場調查機構Appfigures統計數據顯示，DHgate周日在App Store的單日下載量近12萬次，較最近一個月的日均下載量增加7.3倍，其中約6.5萬次下載由美國用戶貢獻。

目前App Store購物類應用前十有6席被中國電商佔據，分別是DHgate、Taobao（淘寶）、Alibaba（阿里巴巴）、Shein（希音）、AliExpress（速賣通）和TEMU（拼多多海外版）。名氣不及其他競爭對手的敦煌網由王樹彤於2004年創立，目前擁有逾120萬中國供應商、3000萬種商品和超過1000萬買家，是中國最大B2B跨境電商線上交易服務平台之一。

TikTok片引美消費者向華廠下單

關稅戰衝擊中美貿易，尤其是跨境電商行業，許多中國商家通過短片平台TikTok尋找商機，向美國消費者聲稱，大部分歐美名牌消費品都是由中國代工廠製造，那些索價數百美元的名牌衣服，在中國工廠僅需花費數美元即可入手。這類影片近日在TikTok流行，商家在片中提供網站鏈接和聯絡方式，引導外國消費者使用敦煌網等跨境電商平台直接向中國廠家下單。

明報記者

（關稅戰）

相關字詞﹕電商 關稅戰 跨境電商

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