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美限Nvidia輸華低效版AI晶片

【明報專訊】美國商務部周二（15日）宣布，已針對人工智能（AI）晶片生產商Nvidia（英偉達）的H20、超微半導體（AMD）的MI308及其同等晶片，發出新的出口許可要求，稱這是按照總統特朗普的指示採取行動，以維護國家和經濟安全。H20是Nvidia此前根據美國對華出口管制措施而專為中國市場生產的低效能版AI晶片，Nvidia稱未來必須取得許可證，才能向中國出口這些晶片。

雖然H20的運算能力比其他Nvidia晶片低，但其高速連接記憶體晶片和其他運算晶片的能力仍很高，中國AI企業DeepSeek正利用它來運作其低成本AI模型。Nvidia周二稱，上周三獲政府通知，出口H20晶片到中國需要取得許可證，周一再收到通知，稱有關規定將無限期實施。Nvidia表示，華府限制向中國出售晶片，因擔心這些晶片可能被用於超級電腦，又稱公司第一財季業績中將就H20晶片在庫存、採購承諾和相關撥備上，記帳55億美元虧損。

專家料中企轉用華為

特朗普政府的新規定將影響Nvidia未來銷售策略。H20是目前Nvidia在中國銷售的最先進晶片。路透社2月報道，騰訊、阿里巴巴和TikTok母公司字節跳動等中國企業，一直增購H20晶片。美國科技顧問公司Moor Insights & Strategy分析師穆爾黑德指出，新措施將封殺Nvidia進入關鍵市場，中國公司將會轉用華為。

另一方面，《金融時報》周二報道，美國聯邦通訊委員會主席卡爾（Brendan Carr）警告仍在猶豫是否採用美國富商馬斯克旗下「星鏈」衛星網絡公司的歐洲盟友，他們需要在美國和中國的通訊技術之間作出選擇。本身為馬斯克盟友的卡爾說，「西方民主盟友」需要關注中國崛起的真正長期威脅，「如果你擔心星鏈，那就等待中共的版本吧，屆時你才會真正感到擔憂」。華府此前曾威脅切斷在烏克蘭的星鏈服務，歐洲政府和部分企業因此對星鏈是否是可靠的合作伙伴有保留。

（路透社/紐約時報/金融時報）

（關稅戰）

相關字詞﹕人工智能（AI） 美國 Nvidia（英偉達、美：NVDA） 出口限制 晶片 關稅戰

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