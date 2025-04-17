挪總督察資料借貸 文員稱貪玩囚4月

事主收財務公司短訊揭發

被告梁家祺（現27歲，報稱文員）原被控企圖欺詐罪，及作為交替的不誠實意圖而取用電腦罪。他承認交替控罪後，企圖欺詐罪獲存檔於法庭。

案情指，2019年11月一個名為「超級老豆搵仔」的Telegaram頻道「起底」警察及政府支持者個人資料，當中包括姓張總督察。被告挪用事主個人資料向財務公司申請借貸45萬元，事主收到短訊通知他需要向財務公司補交文件時，才驚覺事件。

候審期間離港 返港機場再被捕

事後警方循IP地址，追尋到涉案借貸申請表由被告的家居網絡發出，被告於2020年1月被捕，被查問時稱「我一時貪玩先咁樣玩個差佬咋」，其後被捕。案件在法庭候審期間，被告自2021年11月離港，直至去年11月27日經香港國際機場返港時，他被截停及重新被捕。

主任裁判官蘇文隆提及案發於2019年間，但辯方求情強調，案件與社會事件無關，被告因貪玩才犯案，被告在案件沒有任何金錢得益，事主亦沒有受到損失。蘇官指出，案件涉及公職人員，被告從網上獲得事主資料後，在財務公司表格上填寫事主資料，可能滋擾事主及影響其信貸評分，法庭須予以保護。考慮被告認罪，判囚4個月。

【案件編號：ESCC3167/24】