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港聞

港聞二

調查：逾八成贊成動物福利立法 重罰虐畜

【明報專訊】警方和漁護署去年接到494宗懷疑殘酷對待動物的舉報；當中檢控個案32宗，定罪有25宗，佔78％，按年減少約9個百分點（見表）。民建聯昨公布問卷調查，逾八成受訪者認同香港需訂立動物福利法，加重虐待動物罰則。該黨立法會議員劉國勳促請當局盡快修訂《防止殘酷對待動物條例》，最高罰則由現時罰款20萬元判囚3年，提高至罰100萬元判囚7年，以增阻嚇。

法案剔出議程 局方：需再諮詢

政府曾在2019年建議修例，今屆立法會2022年開始時有關法案已納入立法議程，其後一再延後，至2024年中的更新議程被剔出，至今未重新納入。環境局回覆稱正探討修例方向，包括向動物負責任的人施加積極的「謹慎責任」、提高罪行罰則、加強執法權等，其間有需要就部分建議再徵詢持份者，將盡快整理意見並敲定修例建議；局方未提能否在本屆立法會任期內完成修例。

民建聯和動物福利關注聯盟於本月9至14日訪問1119人，81.4%受訪者認同香港需訂立動物福利法。

劉國勳倡先升罰則降檢控門檻

劉國勳表示，政府接到懷疑殘酷對待動物舉報按年增加，定罪率反減，歸因法例舉證門檻高，難證明施害者有意圖殘害動物。他稱「謹慎責任」，即要求對動物負責任的人採取合理措施以確保動物的福利，惟這概念社會上或有不同詮釋，建議當局先循提高罰則及降低檢控門檻修例，避免因部分爭議而拖延甚至放棄修例。

律師：現例依賴警判斷

動物權益及福祉協會創辦人兼執業律師賴嘉敏指出，《條例》執法依賴前線警員判斷，提到部分人員處理涉及虐待動物時，未必懂得援引《條例》，舉例去年有貓被車兩度輾過致死，涉事司機只被控交通違規；又說《條例》下案件經簡易程序定罪，起訴時限6個月，但驗屍、蒐證等時間需時，部分被告或因此脫罪。她盼當局修例時除提高罰則，亦應引入可公訴罪行，不設起訴期限，提高執法效率。

相關字詞﹕虐待動物 謹慎責任 動物福利法 環境及生態局 劉國勳 防止殘酷對待動物條例

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