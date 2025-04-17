鼓勵出席葬禮 免造成「被剝奪的失落」

香港聖公會福利協會安寧服務總監陳慕寧表示，有時大人認定年幼子女「唔明」，故避而不談，或安排避席喪禮，造成「被剝奪的失落」，留下遺憾。安寧社工賽馬會「摯伴行」基金軌迹發展經理林善如補充，社工會與遺屬商討葬禮安排，她個人鼓勵兒童出席，以手工、寫信等表達心意，作為處理哀傷第一步。

家訪時，林善如會提醒家長注意子女情緒，多陪伴溝通。她說4至6歲兒童字面上理解死亡，但概念仍然抽象，「卡通有復活，但現實無『返生』」，社工會透過繪本等說明死亡不可逆轉，亦提家長留意尿牀、嚎哭等倒退行為其實反映幼童情緒。到6至11歲，若家長準備好可與子女開放談喪親。

至於喪親青少年，林善如說他們或難開口表達困難，「驚人哋唔明，因常態係大家都有父母」，或憂受奇異目光。她則提供另一視角，「同齡朋友未遇過（喪親），有時無法回應或安撫，唔代表對你有咩睇法」，鼓勵個案向信任的人傾訴。

航海為喻 社工領航要落船

「到佢哋揸番 我哋岸上揮手」

林善如所受訓練中，強調聽取兒童及青少年聲音，非單靠大人「指點迷津」。她以航海比喻社工角色，「（青少年）係掌舵嘅船長，我哋係領航員，話佢知前面可能見到嘅危機，行呢個方向可能有兩個困難，但有三個優點」，讓他們有信心選擇前路，「之後我哋落船，到佢哋揸番，但我哋可以喺岸上同佢哋揮手」。