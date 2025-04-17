喪母少女「個心塞咗」 社工鼓勵抒發走出陰霾

據政府統計處向香港賽馬會提供數字，2021年逾8000名未成年子女與喪偶單親家長同住，當中包括Carmen。她本身鮮談喪親之痛，生怕麻煩別人，又憂惹來議論，而且駐校社工服務對象多，見面時間有限。直至去年5月，她獲轉介至安寧社工賽馬會「摯伴行」基金軌迹發展經理林善如跟進，對方鼓勵她放心痛哭，每次花幾小時傾聽、紓緩情緒。一年過去，Carmen再談巨變，已由激動變平淡。

與父疏離 社工教易地而處

從前Carmen與媽媽親密無間，與父一向疏離，衝突連連。自喪母後無人傾訴，轉而諮詢林善如。林引導她易地而處，例如學習體諒父親擅自整理她的物品，「可能我好獨立，爸爸好似喪失咗角色，所以自己搵機會做。」

升上高中後她苦惱學業及選科，林也會從旁分析優劣。Carmen形容二人亦師亦友，平時常WhatsApp分享生活。林善如卻笑言盡在計劃中，藉「傾閒偈」加深了解，助她探索前路，更發現Carmen喜愛編曲，「佢鍾意嘅歌手最近出新歌，分享畀佢，佢話係呀我都聽咗！」受林善如啟發，Carmen想做社工或教師，視音樂為副業。

香港賽馬會慈善事務部主管應鳳秀說，約兩成受馬會緊急援助基金資助的家庭有喪親的未成年子女，缺乏安全感；訪問250個服務單位的社工後，發覺現有服務集中即時危機介入，基層單親家庭欠持續援助，子女難發展所長，「有好心人（捐錢）好開心……但資助一消失，就跌番落谷底。」

馬會「摯伴行」資助喪親基層童

賽馬會慈善信託基金成立「摯伴行」基金，由香港聖公會福利協會協助營運，接受各機構社工轉介0至18歲、30個月內父母或法定監護人離世的基層子女，由社工出身的「軌迹發展經理」專責跟進，協助治喪、善別輔導、互助小組等，重建信任網絡，並共建個人發展計劃，每月資助最多2000元發展興趣及目標。援助為期5年，按情况彈性處理，料惠及1000人。

申領綜援的Carmen年幼時曾學樂器，但因家境變差而放棄。她上月獲批為基金首輪受惠者，將利用每月2000元資助學結他、聲樂。