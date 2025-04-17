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港聞二

深圳無人機運血製品 截至去年近萬架次

【明報專訊】順豐集團旗下豐翼科技現於全國開通逾600條航線，當中400多條位於深圳。前年起豐翼科技與深圳8間醫院合作，以無人機運送血包及血製品到醫院，截至去年底累計飛行近萬架次，涉逾32公噸血製品，其中8%為緊急用血訂單。豐翼科技政務總監陳孝輝表示，使用無人機運輸時間較以救護車來回取血更快，舉例原約兩小時車程可大減至約30分鐘完成，有助醫院爭取更多時間搶救病人。

與8醫院合作 兩小時車程可減至30分鐘

豐翼科技前年起與深圳寶安區中心血站合作，與深圳市中西醫結合醫院、中山大學附屬第七醫院、松崗人民醫院等8間醫院合作，以9架無人機運送血製品。以寶安中心血站到深圳市中西醫結合醫院為例，以往使用救護車來回取血需約兩小時，改以無人機空中配送僅需半小時。

記者本周一到寶安區中心血站參觀，血站當天亦接到派送任務，需送血到深圳市寶安區中醫院。記者現場所見，血站從醫院收到訂單後會先審批，其後安排血製品出庫，人員核對資料後將血包放入智能保溫箱，再就血製品所需的運輸溫度在箱內放入適量冷凍袋；其後人員會量度保溫箱重量，最後到血站外的無人機升降點，通知後台安排載有保溫箱的無人機起飛；最終無人機6分鐘後抵達醫院，較以往用車來回配送需約1小時減九成時間。

深圳寶安區中心血站業務科主任劉永梅說，自從血站與豐翼科技合作，現時血站與各醫院間三之分一血製品需求訂單均由無人機配送，以無人機送血可避免交通擠塞，送達醫院更準時，加快搶救病人。劉續稱，該智能保溫箱溫度偏差控制在1度內，最低可保溫至-50℃，故即使一般需儲存在-20℃的血漿，運輸過程亦能保證血液品質。陳孝輝補充，一般血站接訂單後3分鐘內便可完成前期流程，安排無人機起飛。

無人機送血成本每次約300元人民幣，陸運則約90元，運送成本由血站負責，病人毋須承擔，劉稱引入無人機配送是為令病人盡快得到救治。

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