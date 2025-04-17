低空沙盒 順豐申離島3線試醫療配送 24分鐘數碼港飛長洲醫院

長洲醫院受限航班時間

現僅平日上午提供抽血服務

順豐沙盒3航線均在離島區，數碼港往來長洲醫院現時渡輪每30分鐘一班，航程68分鐘，無人機派送預計僅24分鐘。順豐香港首席技術官劉智宏稱，預計為長洲醫院及東區醫院之間交接醫療物資、藥物及化驗樣本，物資經無人機到數碼港後再用車運到東院。劉預計，長洲醫院服務可獲改善，現時院方受渡輪航班影響，樣本送出市區化驗受限，平日僅上午9至10時設抽血服務，料引入無人機後服務時間更具彈性。

順豐研日後無人機駁無人車配送

順豐在沙盒內會先集中醫療配送，其後探討擴展至派送日用品、外賣等，改善離島市民生活。劉智宏補充，長遠希望在離島複製深圳正研究的模式，建立「無人機＋無人車」接駁系統，無人機卸貨後由無人車送至指定地點，無人車亦可上門收件再送到升降點。

劉稱，今年深圳測試，預計同一城市內最多兩小時完成配送，跨城市需3小時，平均省時半日。中心亦測試無人機接駁櫃自選收發貨件，無人機會在櫃頂卸貨及載貨。劉續稱，正研究在長洲碼頭投放接駁櫃或設升降點，再以無人車接駁，料運輸成本可減四成。現時本港仍處測試自動駕駛車輛階段，劉稱此為順豐的「願景」，實行初期先以閉環形式運作，無人車未能運作前先用普通汽車試運。

劉智宏表示，順豐有意將無人機融入現有物流網絡，長遠計劃全港各區設10個起降點，按成本效益及客戶需求，先由青衣總部經無人機散貨，再以車輛配送至人流密集、無人機難進入的市內地點。跨境路線方面，劉稱將分「北南東」三方向發展，北部都會區為起點，北連深圳、廣州、中山；南連珠海、澳門；東線則連接惠州，正與兩地探討無人機安裝CCTV，供電子遙距清關。

內地無人機運費 首1公斤20元

至於運費，劉稱如常按重量及時效定價，市民可自選用無人機配送。參考內地，同一城市內地面配送首1公斤12元人民幣，無人機則約20元人民幣；跨城地面配送16元人民幣，無人機則30元人民幣。

順豐透過旗下豐翼科技2018年起在內地發展無人機物流，豐翼科技政務總監陳孝輝強調，順豐無意完全以無人機取代地面配送，僅用於提升效率，目前深圳每天約2萬張無人機訂單，佔總量300萬張單不足一成。不過，陳稱低空經濟發展潛力大，2021年業務營收僅20多萬，去年已增至數千萬元，成本較高，整體仍有利潤。