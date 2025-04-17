菲漢打死女友裁謀殺罪成 囚終身

被告VALENCIA Bernie Macatangay（45歲）否認2022年1月2日謀殺QUIABANG Ivy Villaluz（37歲）。被告得悉裁決後表現冷靜，一名被告親友則在旁聽席嚎哭。

被告不求情 在菲已婚

控方於裁決後表示，被告在菲律賓已婚，育有7名子女，2016至2020年在港擔任家庭傭工，其後短暫離港；2021年被告再次來港擔任家傭，至同年底遭解僱。辯方向被告索取指示後，表示「沒什麼想說」。譚官終在辯方不求情下判被告終身監禁。

控方開案陳辭稱，2021年12月22日，被告和事主在中環參加聖誕派對，返回灣仔寓所後爭執，演變為肢體衝突。控方提到，兩人爭執期間，被告曾拳擊事主頭部，使她失禁、未能站立和正常進食，事主瘀傷亦遍佈臉部和四肢。

事主滿身瘀 被告未召救護車

控方指出，被告理應察覺到事主不妥，並召喚救護車讓她治療，惟被告至事發翌晚才着鄰居查看事主情况；鄰居見狀後報警，最終事主留院10天後不治，死因為頭部重創，即顱內出血和腦損傷。被告早前表示願承認誤殺罪，不獲控方接納，繼續檢控謀殺罪。

【案件編號：HCCC 226/23】