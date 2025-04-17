明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

菲漢打死女友裁謀殺罪成 囚終身

【明報專訊】45歲菲籍男傭工與同鄉女友在港出席聖誕派對後於家中爭執，其間男子拳打女友，對方留醫10天後不治。男子早前否認一項謀殺罪受審，案件昨在高院裁決，4男3女陪審團退庭商議後以6比1裁定謀殺罪成。法官譚耀豪在辯方不求情下依例判處終身監禁。

被告VALENCIA Bernie Macatangay（45歲）否認2022年1月2日謀殺QUIABANG Ivy Villaluz（37歲）。被告得悉裁決後表現冷靜，一名被告親友則在旁聽席嚎哭。

被告不求情 在菲已婚

控方於裁決後表示，被告在菲律賓已婚，育有7名子女，2016至2020年在港擔任家庭傭工，其後短暫離港；2021年被告再次來港擔任家傭，至同年底遭解僱。辯方向被告索取指示後，表示「沒什麼想說」。譚官終在辯方不求情下判被告終身監禁。

控方開案陳辭稱，2021年12月22日，被告和事主在中環參加聖誕派對，返回灣仔寓所後爭執，演變為肢體衝突。控方提到，兩人爭執期間，被告曾拳擊事主頭部，使她失禁、未能站立和正常進食，事主瘀傷亦遍佈臉部和四肢。

事主滿身瘀 被告未召救護車

控方指出，被告理應察覺到事主不妥，並召喚救護車讓她治療，惟被告至事發翌晚才着鄰居查看事主情况；鄰居見狀後報警，最終事主留院10天後不治，死因為頭部重創，即顱內出血和腦損傷。被告早前表示願承認誤殺罪，不獲控方接納，繼續檢控謀殺罪。

【案件編號：HCCC 226/23】

相關字詞﹕高等法院 謀殺罪

上 / 下一篇新聞

WSJ：特借關稅談判逼伙伴孤立中國 限制轉口設廠用中國製材料 暗示要求各國選邊站
WSJ：特借關稅談判逼伙伴孤立中國 限制轉口設廠用中國製材料 暗示要求各國選邊站
美限Nvidia輸華低效版AI晶片
美限Nvidia輸華低效版AI晶片
白宮：中輸美商品最高245%關稅 京斥毫無理性
白宮：中輸美商品最高245%關稅 京斥毫無理性
華跨境電商「敦煌網」受美用戶追捧
華跨境電商「敦煌網」受美用戶追捧
轉戰稀土 特令調查關鍵礦產為徵稅鋪路
轉戰稀土 特令調查關鍵礦產為徵稅鋪路
「牛肉乾」倡加價至400 咪表收費翻倍 超速等交通違例罰款增半 議員籲考慮市民情緒壓力
「牛肉乾」倡加價至400 咪表收費翻倍 超速等交通違例罰款增半 議員籲考慮市民情緒壓力
電動車牌費改計馬力 最終加價至油車七成
電動車牌費改計馬力 最終加價至油車七成
辯財案節流 多議員質疑公僕凍薪減位成效
辯財案節流 多議員質疑公僕凍薪減位成效
辦活動組織合作伙伴 學校須查背景 要確保社媒校網不危國安 有校長稱缺人手擬關留言功能
辦活動組織合作伙伴 學校須查背景 要確保社媒校網不危國安 有校長稱缺人手擬關留言功能
犯國安罪任職工會者 最高可罰5萬囚3年
犯國安罪任職工會者 最高可罰5萬囚3年
郵政停收寄美包裹 黃英豪：港物流空運影響最大
郵政停收寄美包裹 黃英豪：港物流空運影響最大
葉劉：夏寶龍講話屬嚴厲警告
葉劉：夏寶龍講話屬嚴厲警告
經民聯倡銀行寬限中小企還款期
經民聯倡銀行寬限中小企還款期
逆線撞車有酒氣 區議員葉吉江認危駕 求情稱已聘司機不再駕駛 下月判刑
逆線撞車有酒氣 區議員葉吉江認危駕 求情稱已聘司機不再駕駛 下月判刑
葉吉江2017年曾醉駕定罪 民署：委任時符「5年未長囚」
葉吉江2017年曾醉駕定罪 民署：委任時符「5年未長囚」
林卓廷控何君堯誹謗案無限期押後
林卓廷控何君堯誹謗案無限期押後
反恐二案 官質疑沒澄清非己所為 首被告：故意令人誤會吸注意
反恐二案 官質疑沒澄清非己所為 首被告：故意令人誤會吸注意
陶瓷掩飾 檢值7000萬走私電子貨
陶瓷掩飾 檢值7000萬走私電子貨
低空沙盒 順豐申離島3線試醫療配送 24分鐘數碼港飛長洲醫院
低空沙盒 順豐申離島3線試醫療配送 24分鐘數碼港飛長洲醫院
深圳無人機運血製品 截至去年近萬架次
深圳無人機運血製品 截至去年近萬架次
喪母少女「個心塞咗」 社工鼓勵抒發走出陰霾
喪母少女「個心塞咗」 社工鼓勵抒發走出陰霾
鼓勵出席葬禮 免造成「被剝奪的失落」
鼓勵出席葬禮 免造成「被剝奪的失落」
調查：逾八成贊成動物福利立法 重罰虐畜
調查：逾八成贊成動物福利立法 重罰虐畜
挪總督察資料借貸 文員稱貪玩囚4月
挪總督察資料借貸 文員稱貪玩囚4月
活在灣區：復活節北上遊玩 留意套票優惠慳更多
活在灣區：復活節北上遊玩 留意套票優惠慳更多
【Emily】300學生復活假考察武漢 龍傳基金：已派人試餐飲
【Emily】300學生復活假考察武漢 龍傳基金：已派人試餐飲
【Emily】新資本投資者入境計劃放寬 接65入境申請 幾內亞比紹佔41
【Emily】新資本投資者入境計劃放寬 接65入境申請 幾內亞比紹佔41
【Emily】數碼港「數碼科技體驗館」開幕 有AI醫生
【Emily】數碼港「數碼科技體驗館」開幕 有AI醫生
【Emily】漁署預留8300萬元翻新公廁 按年多3倍
【Emily】漁署預留8300萬元翻新公廁 按年多3倍
【Emily】港首辦香山旅遊峰會 組織：洽意向交易額兩億元
【Emily】港首辦香山旅遊峰會 組織：洽意向交易額兩億元