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港聞二

反恐二案 官質疑沒澄清非己所為 首被告：故意令人誤會吸注意

【明報專訊】《反恐條例》第二案8人涉2020年初策劃3次爆炸，昨在高院第89天審訊。庭上展示信息顯示，明愛醫院爆炸事件前一天，首被告何卓為曾向疑似同案被告何培欣稱「我聽晚都有行動」，對方問「煙霧彈？」何卓為續作供時解釋，當時流傳有人打算在醫院放置煙霧彈，何培欣或有所聯想。法官陳仲衡關注，何卓為僅聽聞有行動，但當對方提問時他沒澄清，反而回應「可能炸埋」。何卓為庭上稱是「順水推舟再講大啲」。

辯方昨續展示首被告何卓為以用戶名稱「五飛」與不同人在Telegram的通訊紀錄。2020年1月26日，何卓為與被指是第七被告何培欣的用戶「珀斯光輝」稱「我聽晚都有行動」。何卓為供稱，27日的行動僅日常到旺角和太子一帶的示威活動，他語帶誇張表達「好似有啲咩大事發生」。

不知具體計劃 僅吹噓

何卓為續稱，事前已收到風聲稱示威者打算放置煙霧彈，但不知具體計劃，遂向何培欣吹噓，營造自己好像「知好多嘢咁」，他當時以為煙霧彈如同燒乒乓球或塑膠。陳官再問，若如此何以說「可能炸埋」？何卓為稱乒乓球遇熱「谷住」也會冒煙「卜一聲」。

信息稱「裝遙控」 辯謂家居鏡頭

26日凌晨何卓為另發信息說「今晚煮完啦」、「一陣等人上嚟裝」，何培欣問「裝？」何卓為答「遙控」。何卓為稱忘記當日確實煮了什麼，「遙控」指家居監控鏡頭。晚上7時許，何卓為告知「醫院小隊出咗發」、「我旺角開花等待中」。27日凌晨2時許，何再稱「完成 等手足撳掣」。他庭上解釋，當時從公海群組得知有人打算在醫院放煙霧彈，又察覺何培欣對自己冷淡，遂引述外界資訊吸引其注意。

27日凌晨近5時，何卓為轉發「九十二籤」帖文及明愛醫院爆炸事件新聞，何培欣問「U？」何卓為回覆一個表達手指放唇邊的貼圖。何卓為稱希望對方「唔好揚出去」、保持低調，「始終件事唔係我做」。28日凌晨時分，何培欣就一則相關新聞稱「睇圖又好似好大威力」，並問「之後再炸就炸膠鐵？」何卓為回覆「我哋吹咗係關口」。何卓為稱，何培欣看到網上消息後誤會他涉及炸彈事件，「我都故意令佢誤會嘅」。審訊今續。

【案件編號：HCCC 186/22】

相關字詞﹕92籤爆炸品案 明愛醫`院 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 反恐條例

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