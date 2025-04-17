林卓廷控何君堯誹謗案無限期押後

官准何引7．21案為證

林卓廷被指2019年7月21日晚於港鐵元朗站內參與暴動，受審被裁定一項暴動罪成，監禁37個月，他就定罪上訴。林昨由懲教人員押解到庭應訊；何君堯則在聆訊途中進入法庭旁聽，其後離開。

林一方申擱至上訴有結果

庭上透露，本案原定今年8月開審，審期10天。上月何君堯一方申請修訂抗辯理由，援引林卓廷被裁定暴動罪成的7．21案裁決抗辯。本月初，林卓廷一方申請無限期押後本案，直至上訴庭就7．21案頒布判決為止。

代表林卓廷的大律師沈士文解釋，若上訴庭維持林卓廷在7．21案的定罪，「we are dead already（我們已經死了）」，料無法繼續控告何君堯，力陳應押後本案，直至上訴庭就7．21案頒布判決。

辯方：或致何無了期等待

官：上訴庭日程安排妥當

代表何君堯的大律師梁希賢則提到，若法庭批准林卓廷的申請，將令何君堯「wait indefinitely（無了期等待）」，又提到按照法庭日程，上訴庭或要明年才能審理7．21案上訴。法官楊家雄回應稱，他不說押後案件就會令何君堯「無了期」等待，並形容上訴庭日程「is in good hands（安排妥當）」。

楊官聽罷雙方陳辭後表示，7．21案裁決「conclusive（具結論）」，准許何君堯一方修訂抗辯理由，在本案援引7．21案為證據。楊官同時說不能漠視7．21案上訴，基於公平等因素，批准本案無限期押後，直至7．21案上訴有結果，或林撤回7．21案上訴。

【案件編號：HCA 2127/19】

（反修例風暴）