林卓廷控何君堯誹謗案無限期押後

【明報專訊】2019年7．21元朗白衣人襲擊後，立法會議員何君堯於facebook發布影片講述事件，並提及時任民主黨立法會議員林卓廷。林早前入稟控告何誹謗並要求賠償，案件昨在高院審前覆核。法官批准何一方修訂抗辯理由，援引林被裁定暴動罪成的7．21案作為證據；法官同時應林一方申請，將本案無限期押後，審期現階段擱置，直至林就7．21案的上訴有結果。
官准何引7．21案為證
林卓廷被指2019年7月21日晚於港鐵元朗站內參與暴動，受審被裁定一項暴動罪成，監禁37個月，他就定罪上訴。林昨由懲教人員押解到庭應訊；何君堯則在聆訊途中進入法庭旁聽，其後離開。
林一方申擱至上訴有結果
庭上透露，本案原定今年8月開審，審期10天。上月何君堯一方申請修訂抗辯理由，援引林卓廷被裁定暴動罪成的7．21案裁決抗辯。本月初，林卓廷一方申請無限期押後本案，直至上訴庭就7．21案頒布判決為止。
代表林卓廷的大律師沈士文解釋，若上訴庭維持林卓廷在7．21案的定罪，「we are dead already（我們已經死了）」，料無法繼續控告何君堯，力陳應押後本案，直至上訴庭就7．21案頒布判決。
辯方：或致何無了期等待
官：上訴庭日程安排妥當
代表何君堯的大律師梁希賢則提到，若法庭批准林卓廷的申請，將令何君堯「wait indefinitely（無了期等待）」，又提到按照法庭日程，上訴庭或要明年才能審理7．21案上訴。法官楊家雄回應稱，他不說押後案件就會令何君堯「無了期」等待，並形容上訴庭日程「is in good hands（安排妥當）」。
楊官聽罷雙方陳辭後表示，7．21案裁決「conclusive（具結論）」，准許何君堯一方修訂抗辯理由，在本案援引7．21案為證據。楊官同時說不能漠視7．21案上訴，基於公平等因素，批准本案無限期押後，直至7．21案上訴有結果，或林撤回7．21案上訴。