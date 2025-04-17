逆線撞車有酒氣 區議員葉吉江認危駕 求情稱已聘司機不再駕駛 下月判刑

認罪協商 「受酒影響」控罪撤

被告葉吉江（61歲，報稱退休人士）承認危險駕駛罪，指稱他於2024年8月1日在上水古洞路近金坑路危險駕駛私家車。獲撤銷的控罪稱，他同日同地受酒類影響以致沒能力妥當控制該車。

求情稱地區貢獻大 冀免囚

控方庭上播放事發行車記錄儀片段，並稱被告2017年有一項醉駕定罪紀錄，以及一項不知年份的不小心駕駛交通紀錄。

資深大律師蔡維邦求情稱，被告及時認罪，所幸案中的士司機沒嚴重受傷。蔡續說，被告從事會計金融工作，又擔任區議員，新冠疫情時及疫後也對屯門有重大貢獻。

被告妻兒的求情信提及，他積極參與社會服務及慈善工作。辯方希望法庭對樂於助人的被告網開一面，判處非監禁刑罰例如社會服務令。

迎頭撼的士 被發現神情呆滯

案情稱，被告去年8月1日晚上約10時許駕駛Tesla沿古洞路行駛，以緩慢但不穩定、「騎住兩條線」方式前進，到達與金坑路交界T字路口時逆線右轉，與一輛的士迎頭相撞。的士司機發現被告神情呆滯，且沒回答他的問題。

呼氣測試結果顯示，被告每100毫升呼氣內含47微克酒精，超過法定限制的22微克。的士司機頸部扭傷，被告報稱頸部及胸口受傷，兩人同被送院。

就被告獲撤其中一罪，律政司稱不評論案件，並補充會依據《檢控守則》第13段、適用法律和實際案情考慮答辯商討。

根據《道路交通條例》，危駕罪以及在酒類的影響下駕駛汽車罪經公訴程序定罪最高罰款2.5萬元及監禁3年；簡易程序定罪下前罪最高罰款1萬元及監禁1年，後罪最高罰款1萬元及監禁半年。

【案件編號：FLCC 2548/24】