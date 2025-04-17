葉劉：夏寶龍講話屬嚴厲警告

在周二的國家安全教育日後，特首、6名司長及副司長，以及15個政策局都輪流在facebook發帖文回應夏寶龍的活動講話內容。

稱企業與祖國關係差會蝕底

葉劉淑儀昨在香港電台《千禧年代》表示，香港最大的貿易投資伙伴「都是我們國家」，稱地產商很明白什麼人買樓最多、金融界都好明白什麼人的資金流動最多，不認為商業利益與國家利益會有衝突。葉太說：「有些認為自己有全球發展的企業，或者想法不同，但與自己國家的關係不好，始終我認為都是會蝕底的。」

譚耀宗：應以民族大義為先

全國港澳研究會副會長、前全國人大常委譚耀宗在商台《在晴朗的一天出發》被問到夏講話是否暗指長和交易時表示，「雖然今次講話未直接點名，但大家明知道是在講什麼」，又提及「至於某個企業做出的行為」，表面上可能是商業行為，實質上則會有利美國，強調應小心謹慎。譚續稱，企業要承擔自己決策的責任，最多也只是在財政上有所犧牲，應以民族大義為先。

地產界立法會議員龍漢標至今未開腔評論長和港口交易，他昨在經民聯記者會被問及看法時表示不評論，「港澳辦、中聯辦同特首已發表了意見，我今日不在這裏發表任何意見」。

（關稅戰）