葉劉：夏寶龍講話屬嚴厲警告

【明報專訊】特區政府在周二（15日）舉行全民國家安全教育日，港澳辦主任夏寶龍在活動發表視像講話，提到以霍英東、莊世平為例籲港商「不捨大義、不忘國家利益」，又提及關鍵時刻出賣國家利益者「絕不會有什麼好下場」。早前長和擬向美國財團出售海外港口，引發政治風波而暫緩交易。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀昨在電台節目被問是否認為夏寶龍的講話「意有所指」時，她表示「大家可以自己解讀」，形容屬「很嚴厲的警告」。
在周二的國家安全教育日後，特首、6名司長及副司長，以及15個政策局都輪流在facebook發帖文回應夏寶龍的活動講話內容。
稱企業與祖國關係差會蝕底
葉劉淑儀昨在香港電台《千禧年代》表示，香港最大的貿易投資伙伴「都是我們國家」，稱地產商很明白什麼人買樓最多、金融界都好明白什麼人的資金流動最多，不認為商業利益與國家利益會有衝突。葉太說：「有些認為自己有全球發展的企業，或者想法不同，但與自己國家的關係不好，始終我認為都是會蝕底的。」
譚耀宗：應以民族大義為先
全國港澳研究會副會長、前全國人大常委譚耀宗在商台《在晴朗的一天出發》被問到夏講話是否暗指長和交易時表示，「雖然今次講話未直接點名，但大家明知道是在講什麼」，又提及「至於某個企業做出的行為」，表面上可能是商業行為，實質上則會有利美國，強調應小心謹慎。譚續稱，企業要承擔自己決策的責任，最多也只是在財政上有所犧牲，應以民族大義為先。
地產界立法會議員龍漢標至今未開腔評論長和港口交易，他昨在經民聯記者會被問及看法時表示不評論，「港澳辦、中聯辦同特首已發表了意見，我今日不在這裏發表任何意見」。