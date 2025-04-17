郵政停收寄美包裹 黃英豪：港物流空運影響最大

昨起停平郵 27日停空郵

香港郵政表示，寄往美國只內載文件而沒有貨品的郵件不受影響。對於美國將對寄往當地包裹徵稅，香港郵政稱「美方霸凌無理，濫施關稅，絕不會代收所謂關稅」，又稱寄件往美國的香港市民，需有心理準備要繳付高昂和不合理費用。

FedEx寄美收費架構下月改

至於其他速遞公司，FedEx則在周二（15日）在網頁公布，本月25日起託運載有內地或香港產品的FedEx國際電商易（FICP）貨件，或任何B2C（企業對顧客）貨件前往美國，須提供有效的FedEx帳戶號碼作支付關稅及稅項費用。在下月2日起，寄美國的包裹「關稅及稅項代轉費」及「代墊費用」將有新收費架構，海關申報值少於及等於800美元，與多於800美元者會有不同安排。

另外本報以顧客身分致電DHL客戶服務熱線，獲回覆寄往美國的包裹安排如常，即使在5月2日起對包裹的關稅生效，運費不會有調整，直至另行通知。

DHL：運費不調整 至另行通知

對於美國下月將對香港寄當地包裹徵稅，黃英豪表示，在「海空貨物聯運」模式下，內地出口貨物可在位於東莞的香港國際機場物流園清關，當有不少是來自境外跨境電商平台的訂單，貨品在東莞集聚後，用船運到香港國際機場，直上飛機出口。黃稱，不論是Amazon（亞馬遜）、拼多多等電商平台，供應鏈都在內地，再轉香港出海，美國對香港包裹徵稅，會對本港物流業構成影響。

明報記者

（關稅戰）