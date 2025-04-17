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港聞

港聞二

郵政停收寄美包裹 黃英豪：港物流空運影響最大

【明報專訊】美國政府早前宣布由下月2日起終止中國內地和香港的小額包裹（價值800美元或以下）免關稅待遇，並調高付運美國包裹的關稅稅率。香港郵政公布，昨日起暫停接收平郵包裹，市民之前投寄而未能付運往美國的平郵包裹，會在下周二（22日）起安排退件及退款；至於空郵，則在本月27日起暫停接收包裹。進出口界立法會議員黃英豪向本報表示，料美國下月對郵包徵稅，絕大部分受影響的是電商貨物，香港物流業及空運影響最大。

昨起停平郵 27日停空郵

香港郵政表示，寄往美國只內載文件而沒有貨品的郵件不受影響。對於美國將對寄往當地包裹徵稅，香港郵政稱「美方霸凌無理，濫施關稅，絕不會代收所謂關稅」，又稱寄件往美國的香港市民，需有心理準備要繳付高昂和不合理費用。

FedEx寄美收費架構下月改

至於其他速遞公司，FedEx則在周二（15日）在網頁公布，本月25日起託運載有內地或香港產品的FedEx國際電商易（FICP）貨件，或任何B2C（企業對顧客）貨件前往美國，須提供有效的FedEx帳戶號碼作支付關稅及稅項費用。在下月2日起，寄美國的包裹「關稅及稅項代轉費」及「代墊費用」將有新收費架構，海關申報值少於及等於800美元，與多於800美元者會有不同安排。

另外本報以顧客身分致電DHL客戶服務熱線，獲回覆寄往美國的包裹安排如常，即使在5月2日起對包裹的關稅生效，運費不會有調整，直至另行通知。

DHL：運費不調整 至另行通知

對於美國下月將對香港寄當地包裹徵稅，黃英豪表示，在「海空貨物聯運」模式下，內地出口貨物可在位於東莞的香港國際機場物流園清關，當有不少是來自境外跨境電商平台的訂單，貨品在東莞集聚後，用船運到香港國際機場，直上飛機出口。黃稱，不論是Amazon（亞馬遜）、拼多多等電商平台，供應鏈都在內地，再轉香港出海，美國對香港包裹徵稅，會對本港物流業構成影響。

明報記者

（關稅戰）

相關字詞﹕關稅 中美角力 海空貨物聯運 香港郵政 關稅戰 小額包裹

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