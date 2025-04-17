明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

辯財案節流 多議員質疑公僕凍薪減位成效

【明報專訊】立法會昨日起辯論《財政預算案》，多名議員質疑節流措施力度不足，公務員凍薪卻可繼續獲增薪，其中金融界陳振英建議增薪人數維持在少於整體公務員一半較合理；選委界何君堯則批評公務員、議員等凍薪的一系列工作於滅赤是「雞毛蒜皮中的蒜皮」，認為財政司長陳茂波應有勇氣削減冗員而非「玩數字」，政府提出減1萬個職位當中卻有未聘任的職位，明言今年不支持預算案。

本港連續3個財政年度赤字，陳茂波2月底發表的預算案提出多項節流措施應對千億財赤。立法會昨日起一連兩日恢復二讀辯論預算案，多名議員認同陳茂波努力滅赤，同時提到近日關稅戰，認為香港應更加積極推動多元發展、開拓新市場等。

指只少數人不獲增薪難遏開支

針對財赤，何君堯稱2022年起每年提出政府必須留意《基本法》107條訂明，制訂預算案時要以量入為出為原則，力求收支平衡，特別強調避免赤字，惟「年年赤字，不可抵賴」。何稱，有政府部門人手減少卻開支增加，政府回應與增薪有關，質疑預算案減職位的措施「即是無功效」，要求交代削減職位所省開支。

實政圓桌田北辰關注公務員增薪點制度，令凍薪亦無法凍結薪酬開支增長。他稱，去年僅少數公務員因不通過評核而沒增薪，認為評核及格率達七八成屬合理，估計若兩成公務員不獲增薪，每年可省14億元。他又建議政府停止賣地，包括住宅地，以穩定樓市。

加離境稅定額罰款杯水車薪

選委界陳沛良認為，預算案提出增加機場離境稅、人才簽證費、提高定額罰款等新措施帶來的收入杯水車薪，建議擴大定額罰款檢討範圍，其中違法數字偏高的超速和駕駛時手持使用電話等罰款額久未更新，亦應納入檢視範圍以提高阻嚇。對於預算案提出向陸路離境私家車收取200元邊境建設費，陳沛良擔心影響港人北上意欲及企業經營成本，促政府考慮撤回。

相關字詞﹕陳茂波 財赤 公務員凍薪 田北辰 何君堯 財政預算案 立法會

上 / 下一篇新聞

WSJ：特借關稅談判逼伙伴孤立中國 限制轉口設廠用中國製材料 暗示要求各國選邊站
WSJ：特借關稅談判逼伙伴孤立中國 限制轉口設廠用中國製材料 暗示要求各國選邊站
美限Nvidia輸華低效版AI晶片
美限Nvidia輸華低效版AI晶片
白宮：中輸美商品最高245%關稅 京斥毫無理性
白宮：中輸美商品最高245%關稅 京斥毫無理性
華跨境電商「敦煌網」受美用戶追捧
華跨境電商「敦煌網」受美用戶追捧
轉戰稀土 特令調查關鍵礦產為徵稅鋪路
轉戰稀土 特令調查關鍵礦產為徵稅鋪路
「牛肉乾」倡加價至400 咪表收費翻倍 超速等交通違例罰款增半 議員籲考慮市民情緒壓力
「牛肉乾」倡加價至400 咪表收費翻倍 超速等交通違例罰款增半 議員籲考慮市民情緒壓力
電動車牌費改計馬力 最終加價至油車七成
電動車牌費改計馬力 最終加價至油車七成
辦活動組織合作伙伴 學校須查背景 要確保社媒校網不危國安 有校長稱缺人手擬關留言功能
辦活動組織合作伙伴 學校須查背景 要確保社媒校網不危國安 有校長稱缺人手擬關留言功能
犯國安罪任職工會者 最高可罰5萬囚3年
犯國安罪任職工會者 最高可罰5萬囚3年
郵政停收寄美包裹 黃英豪：港物流空運影響最大
郵政停收寄美包裹 黃英豪：港物流空運影響最大
葉劉：夏寶龍講話屬嚴厲警告
葉劉：夏寶龍講話屬嚴厲警告
經民聯倡銀行寬限中小企還款期
經民聯倡銀行寬限中小企還款期
逆線撞車有酒氣 區議員葉吉江認危駕 求情稱已聘司機不再駕駛 下月判刑
逆線撞車有酒氣 區議員葉吉江認危駕 求情稱已聘司機不再駕駛 下月判刑
葉吉江2017年曾醉駕定罪 民署：委任時符「5年未長囚」
葉吉江2017年曾醉駕定罪 民署：委任時符「5年未長囚」
林卓廷控何君堯誹謗案無限期押後
林卓廷控何君堯誹謗案無限期押後
反恐二案 官質疑沒澄清非己所為 首被告：故意令人誤會吸注意
反恐二案 官質疑沒澄清非己所為 首被告：故意令人誤會吸注意
菲漢打死女友裁謀殺罪成 囚終身
菲漢打死女友裁謀殺罪成 囚終身
陶瓷掩飾 檢值7000萬走私電子貨
陶瓷掩飾 檢值7000萬走私電子貨
低空沙盒 順豐申離島3線試醫療配送 24分鐘數碼港飛長洲醫院
低空沙盒 順豐申離島3線試醫療配送 24分鐘數碼港飛長洲醫院
深圳無人機運血製品 截至去年近萬架次
深圳無人機運血製品 截至去年近萬架次
喪母少女「個心塞咗」 社工鼓勵抒發走出陰霾
喪母少女「個心塞咗」 社工鼓勵抒發走出陰霾
鼓勵出席葬禮 免造成「被剝奪的失落」
鼓勵出席葬禮 免造成「被剝奪的失落」
調查：逾八成贊成動物福利立法 重罰虐畜
調查：逾八成贊成動物福利立法 重罰虐畜
挪總督察資料借貸 文員稱貪玩囚4月
挪總督察資料借貸 文員稱貪玩囚4月
活在灣區：復活節北上遊玩 留意套票優惠慳更多
活在灣區：復活節北上遊玩 留意套票優惠慳更多
【Emily】300學生復活假考察武漢 龍傳基金：已派人試餐飲
【Emily】300學生復活假考察武漢 龍傳基金：已派人試餐飲
【Emily】新資本投資者入境計劃放寬 接65入境申請 幾內亞比紹佔41
【Emily】新資本投資者入境計劃放寬 接65入境申請 幾內亞比紹佔41
【Emily】數碼港「數碼科技體驗館」開幕 有AI醫生
【Emily】數碼港「數碼科技體驗館」開幕 有AI醫生
【Emily】漁署預留8300萬元翻新公廁 按年多3倍
【Emily】漁署預留8300萬元翻新公廁 按年多3倍
【Emily】港首辦香山旅遊峰會 組織：洽意向交易額兩億元
【Emily】港首辦香山旅遊峰會 組織：洽意向交易額兩億元