辯財案節流 多議員質疑公僕凍薪減位成效

本港連續3個財政年度赤字，陳茂波2月底發表的預算案提出多項節流措施應對千億財赤。立法會昨日起一連兩日恢復二讀辯論預算案，多名議員認同陳茂波努力滅赤，同時提到近日關稅戰，認為香港應更加積極推動多元發展、開拓新市場等。

指只少數人不獲增薪難遏開支

針對財赤，何君堯稱2022年起每年提出政府必須留意《基本法》107條訂明，制訂預算案時要以量入為出為原則，力求收支平衡，特別強調避免赤字，惟「年年赤字，不可抵賴」。何稱，有政府部門人手減少卻開支增加，政府回應與增薪有關，質疑預算案減職位的措施「即是無功效」，要求交代削減職位所省開支。

實政圓桌田北辰關注公務員增薪點制度，令凍薪亦無法凍結薪酬開支增長。他稱，去年僅少數公務員因不通過評核而沒增薪，認為評核及格率達七八成屬合理，估計若兩成公務員不獲增薪，每年可省14億元。他又建議政府停止賣地，包括住宅地，以穩定樓市。

加離境稅定額罰款杯水車薪

選委界陳沛良認為，預算案提出增加機場離境稅、人才簽證費、提高定額罰款等新措施帶來的收入杯水車薪，建議擴大定額罰款檢討範圍，其中違法數字偏高的超速和駕駛時手持使用電話等罰款額久未更新，亦應納入檢視範圍以提高阻嚇。對於預算案提出向陸路離境私家車收取200元邊境建設費，陳沛良擔心影響港人北上意欲及企業經營成本，促政府考慮撤回。