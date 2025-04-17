電動車牌費改計馬力 最終加價至油車七成

根據環保署網站，截至今年2月底，本港整體電動車約11.4萬輛，佔車輛總數約12.6%。現時淨重不超過1公噸的電動車每年牌照費572元，其後每250公斤附加費124元。以Tesla Model X為例， 一年牌費近1500元。

至於汽油及柴油私家車，每年牌照費則分別為5074至1.47萬元及6972至1.66萬元。以平治C系1991cc房車為例，一年牌費7498元。

局方：能源開支小 續具吸引力

運輸及物流局表示，現時電動私家車牌費以車輛淨重計算，平均每年牌照費約1100元，燃油私家車則平均每年牌照費約7500元，而電動車能源開支估計較燃油私家車少約89%，隨着電動車技術進步，電池重量和體積愈來愈輕巧，認為以淨重計算牌費未必能全面反映電動車價值，預計調整牌照費後電動車仍具一定吸引力。

汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，電動車牌照費以重量計算不合理，因有些較重的電動車電馬力輸出低卻需繳付最貴牌照費，較輕的「超跑」電動車轉速快只需付最便宜牌照費，認同當局改以馬力計算。李耀培建議同時向使用馬力低但電池續航力大的車主提供牌照費優惠，紓緩電動車充電位不足問題。