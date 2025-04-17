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「牛肉乾」倡加價至400 咪表收費翻倍 超速等交通違例罰款增半 議員籲考慮市民情緒壓力

【明報專訊】運輸及物流局提出交通違例罰款、咪表收費、電動私家車牌照費一併加費，將於下周五（25日）的立法會交通事務委員會會議提出具體安排，冀今年內完成修訂。消息稱，當局將俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款額由320元增至400元，其他如超速等違例行為罰款提高五成；私家車停車收費咪表則由每節2元倍增至4元（見表）。有立法會議員認為政府收費加價及削福利需考慮市民的情緒壓力，另有議員相信加罰款會進一步打擊車主消費意欲。

運物局稱本港交通違例罰款和咪表收費逾30年無調整，其間通脹達70%，為加強道路安全及提升交通管理，有必要適度調整收費和罰款。當局稱，香港交通違例罰款水平明顯較其他國際城市偏低，又說近期交通數據顯示，超速、沒遵從道路標記等部分危險駕駛行為有上升趨勢，今年首季致命交通事故較去年同期增四成，過去3年違泊數字亦持續高企。

局方：30年未變 較外地偏低

至於調整咪表收費，當局稱全港約2萬個咪表泊位使用率達90%，由於現時咪表收費低，不少駕駛者「兜圈」等候泊位，甚至長時間佔用，阻塞交通及妨礙其他駕駛者使用；又說政府咪表泊位過去數年已增逾2000個。

政府連年財赤，今年《財政預算案》稱會檢視電動私家車牌照費、咪表收費、交通違例定額罰款等，預計每年增加20億元收入。運輸署早前回覆立法會特別財委會時透露，過去3年違泊定額罰款金額按年下跌，2022年為10.76億元，去年為8.14億元。當局預計2025/26年度違泊及其他交通違法等定額罰款額共約10億元。

張欣宇稱較預期低 治本增泊位

立法會交通事務委員會委員張欣宇認為，「牛肉乾」加價80元較預期低，若加幅屬實，相信與本港泊車位不足有關，料當局希望減少對商用車的衝擊。他認為當局擬調整咪表收費做法合理，但增加泊車位才是治本方法。至於當局擬調高其他交通違例罰款，他認為無可厚非，以保持阻嚇。不過，張欣宇認為當局加費時機不理想，因政府於其他範疇加價及削福利，需考慮市民情緒壓力。

田北辰指打擊夜消費

實政圓桌立法會議員田北辰認同增加罰款無可厚非，但質疑政府增加泊車位的成效，而加超速罰款之時也應檢討新道路的車速限制。田認為警方加強抄牌及加罰款絕對會打擊夜市消費，「我同好多朋友打完夜波都唔食嘢，就係因為個個都揸車，抄牌抄到驚」。

汽車界盼執法人員有「人情味」

汽車會永遠榮譽會長李耀培回應「牛肉乾」加罰款時笑言作為駕駛者「唔敢講好合理，但可接受」，而本港目前泊車位不足，冀調整收費後執法人員有「人情味」處理。

對於調高咪表收費會否令一般停車場加價，李耀培形容目前一般停車場相當市場化，若它們加價，車主自然會選擇較便宜停車場。

相關字詞﹕財赤 違例泊車 超速 定額罰款 牛肉乾 咪錶泊車位

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