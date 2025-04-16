【Emily】林芷瑩林定韻白天賜獲委資深大狀

林芷瑩為法官薛偉成太太

現年47歲、來自Plowman Chambers嘅林芷瑩喺港大先後取得法學士同中國法法學碩士學位，另喺城大修讀法學碩士（仲裁及爭議解決）學位。佢2000年做大律師，集中處理刑事訴訟、監管同紀律有關嘅案件，經常喺刑事案中代表控方或辯方出庭，例如8．18流水式集會案代表控方、屠龍案代表被告李家田。

另外兩個「升仙」嘅大狀係Des Voeux Chambers嘅林定韻（47歲）同Temple Chambers嘅白天賜（Timothy Parker，42歲），同樣曾負笈海外，分別1999年同2009年喺香港取得大律師資格。林定韻嘅執業範疇主要係商業法同競爭法，兼有處理訴訟同仲裁嘅經驗。

白天賜就擅打一般民事法同商業法案件，包括競爭同規管法律，喺跨性別者公廁使用權、同性伴侶申請公屋等司法覆核案，佢代表申請方挑戰政府決策。