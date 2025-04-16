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灣區熱搜：優質企業重獎億元 「監管沙盒」鼓勵創新

【明報專訊】在《廣東省推動人工智能與機器人產業創新發展若干政策措施》（以下簡稱《措施》）之中，最為人注目的是大手筆獎勵重點企業，如果是國家科技重大專項符合省級配套條件，可獲省財政配套金額1億元（人民幣，下同）以上。廣東省商務廳副廳長孫斌亦在記者會透露，相關產業的跨國公司投資廣東，最高可獲獎勵1.5億元。

支持企業大專等建產業創新聯盟

《措施》支持企業、大專院校、科研機構等圍繞人工智能與機器人產業鏈上下游組建產業創新聯盟、展開聯合技術攻關，若建立符合條件的國家級、省級人工智能與機器人領域製造業創新中心，廣東省財政將分別給予最高5000萬元、1000萬元資助。此外，「單項冠軍」（在某個細分領域居於世界前列）、專精特新「小巨人」（類似於「單項冠軍」的國內版或發展初期）企業，分別可有最高300萬和200萬元資助。

監管包容審慎 允大膽試錯

《措施》另一特點是提出建立包容審慎監管機制、探索創新人工智能與機器人「監管沙盒」（regulatory sandbox）等包容審慎監管模式，營造鼓勵創新、大膽試錯的制度環境。「監管沙盒」是指在特定安全環境中允許企業測試新技術、新產品，監管機構根據其測試情况調整監管規則，既將風險控制在有限範圍之內，又不妨礙創新落地。香港上月底公布推動低空經濟發展新政，亦是採用「監管沙盒」試點模式。

此外，《措施》還提及完善生成式人工智能發展和管理機制，加快建設粵港澳大灣區生成式人工智能安全發展聯合實驗室，支持安全性相關檢測認證平台建設，提供安全風險、倫理道德等方面的評估認證服務。

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