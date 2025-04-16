「兩匹」分體機同1級標籤 電費差近三成

「大金」製冷「三菱重工」供暖最省電

今次測試涵蓋12款分體機，包括5款冷暖空調機及7款淨冷型冷氣機，全數於「製冷」及「供暖」同獲1級能源標籤。消委會實驗結果顯示，中國製「大金」樣本製冷能源效率最高、最省電，泰國製「珍寶」樣本表現最差；假設每年開機製冷共180天，每天12小時，以每度電1.7元估算，兩者每年製冷所需電費分別1184及1630元，相差446元。供暖能源效率最高的泰國製「三菱重工」樣本，則較最低的泰國製「東芝」樣本全年省電10%。

消委會另發現4款樣本的製冷量及供暖量遜於聲稱，包括「日立牌」、「樂信牌」、「美的」及「東芝」，差額介乎1.2%至2.6%，但仍屬強制能源效益標籤計劃及國際慣常做法容許的10%公差範圍內。消委會稱，消費者普遍期望產品的實際製冷量及供暖量不遜於聲稱，促廠商做好品質監控。

消委倡提高評級標準 機電署：將與業界溝通

自2008年推展的冷氣機強制能源效益標籤計劃，至今年3月中，78%分體機型號屬1級製冷能源效益級別，99%屬1級供暖能源效益級別。黃鳳嫺建議機電署提高冷氣機製冷及供暖表現的能源效益評級標準，認為「不論是淨冷型冷氣機或冷暖空調機，均明顯有空間推高相關要求」。

機電署回覆本報查詢稱，稍後將與業界溝通協商有關提高冷氣機評級標準。署方又指出，強制能源標籤計劃已涵蓋冷氣機在內的11類訂明產品，將適時檢討產品的能源效益級別標準，從而鼓勵進口商持續引入能效更高的產品讓消費者選擇；而在考慮提高標準時，將參考產品的能源效益級別分佈、若提高評級標準後可帶來的節能成效等因素。

（消委報告）