九成旅遊保險調低長幼賠償額 最低成人1/4

「中國平安」限制多 醫療意外賠償低半

消委會相隔兩年再調查旅遊保險，在今年2至3月整合11間保險公司、共27個計劃的保費、個別保障項目及最高保障額等資料。調查顯示，24個計劃雖向長者及未成年人收取等同成人的保費，但有22個調低老幼的最高賠償額，佔比達92%。當中以「中國平安」限制較多，該計劃將年滿75歲長者及17歲或以下者的大部分項目例如「醫療費用」、「其他意外」、「行李延誤」及「取消旅程」等保障的最高賠償額，調低至成人保障額的一半。

此外，11個計劃因應受保人年屆70歲，將其「醫療費用」及「人身意外/個人意外」最高賠償額調低至成人保障額的25%至50%；23個計劃則調低未滿18歲者在較多項目的最高賠償額，其中「忠意」向兒童提供「醫療費用」及「其他意外導致身故或永久傷殘」的最高賠償額只有成人一半；「立橋」更規定，倘受保兒童與父母同行時遺失金錢，不會獲賠償。

消委籲放寬承保年齡上限長者最高保額

調查涵蓋的27個計劃，只有9個不設承保年齡上限，與2023年調查結果相若。黃鳳嫺說，旅保對長者的保障在過去兩年「無乜改善到」，惟隨人口老化，許多長者已提高保健意識，很有能力去旅行，籲業界定期檢視旅保對長者的保障是否足夠，以及放寬承保年齡上限和長者在各項目之最高保額。

近月東南亞「賣豬仔」掀關注，但只得「忠意」提供「綁架及勒索」保障，就每宗意外賠償每天最高500元，總額最高1.5萬元。黃鳳嫺說，此類保障並非主流，「你去旅行不會預期被綁架，都想安全地去旅行」，認為可留待保險公司檢視市場情況，再調整計劃。

（消委報告）