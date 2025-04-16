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5沐浴球含小物沒警告 幼童或誤吞 9款檢低濃度致敏香料 消委籲改善標籤

【明報專訊】不少人愛浸浴放鬆身心，而沐浴球的繽紛色彩、香氣乃至隱藏的小禮物，更吸引大人小孩選購。消費者委員會測試市面17款沐浴球，發現球內藏有禮物的5款樣本沒以中文或英文標示適用年齡及安全警告字句，惟其含有細小部件，「存有被幼童意外誤吞而造成窒息的風險」，建議廠商清楚標示產品不適合3歲以下兒童使用。另有9款樣本檢出香料致敏物質，消委會稱大部分濃度不高，引發過敏反應的風險不算高。

沒標示適用年齡 未符歐盟標準

今次測試涵蓋17款沐浴球樣本，每包裝售價介乎12至299元，當中8款附有禮物（見表）。除「碰碰狐」以外，7款樣本皆將禮物藏於球內，需待球體溶化才浮出水面。消委會稱，其中5款內藏禮物的樣本，沒以中文或英文標示適用年齡，或未有說明「不適合3歲以下兒童使用」等警告字句，但附送的禮物皆屬細小部件，未符合歐盟玩具安全標準EN 71-1對擬供予36個月以下兒童的要求。

海關跟進未通過測試產品

消委會總幹事黃鳳嫺稱，沐浴球內藏的小禮物通常以盲盒方式出現，直至浸入水中才會知是哪個公仔，呼籲消費者在孩童使用時格外留神，注意「（孩童）不要誤吞，或者有小部件脫落時卻不知道」；她提及有樣本寫有日語警告，惟進口銷售時未提供中英文資訊，促分銷商跟進，亦提議廠商考慮將禮物設計得大一點，或與沐浴球分開包裝。消委會指出，就今次該會提及未能通過歐洲標準測試之產品，海關已立即跟進及分析。

Sanrio分銷商回覆消委會稱，沐浴球內附的迷你手辦公仔並非玩具，產品包裝已標有警告字句，提醒消費者勿讓兒童單獨接觸或食用此產品。San-tan「Donpen Bath Ball - Soda Scented」分銷商稱會更新產品標籤資料，加入有關含細小物件、不適合3歲以下兒童使用的警告。

8款未列成分 12款沒標示期限

消委會另發現8款沐浴球樣本未以中文或英文列出成分，12款沒標示到期日等有效期限，兩款只提供日語資訊等，促廠商以中英雙語標示警告、使用方法及使用期限等。

化學安全測試方面，9款樣本檢出香料致敏物質，其中「Shiok Shop」樣本檢出4種香料致敏物質屬最多，「DANI Naturals」樣本檢出兩種香料致敏物質，兩者所含的苯甲酸苄酯濃度分別為0.024%及0.36%，倘按歐盟規定須標示成分，惟兩款樣本原產地香港及美國均不設規定。其餘7款樣本驗出一種香料致敏物質，濃度低於0.01%，按歐盟規定毋須於成分列表標示。

消委：過敏風險不高 籲浸15分鐘內

消委會指出，消費者使用沐浴球時，通常會溶在浴缸內一定分量水中，香料物質濃度會被大量稀釋，理論上引發過敏反應風險不算高，但提醒兒童或會在浴缸嬉戲較長時間，四肢及身體大部分面積與產品溶液接觸，經常使用或增加致敏風險。黃鳳嫺補充，消費者應將浸浴時間控制在15分鐘內，浸浴後以沐浴露冲身，皮膚病患者、皮膚有傷口或易發炎、過敏者，使用前應先諮詢醫生意見。

明報記者

（消委報告）

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