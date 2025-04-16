國際特赦設香港海外分會 張超雄任理事

港府：強烈反對 若犯罪依法追責

特區政府回應時對國際特赦成立分會及其將黎智英、鄒幸彤形容為「良心犯」表示強烈反對和譴責，敦促「別有用心的反華組織停止誣衊抹黑、干預屬於中國內政的香港事務」。港府又強調，如任何個人或組織涉嫌干犯危害國家安全罪行，執法部門定必果斷執法，並依法追究其法律責任，絕不容許他們逍遙法外。

國際特赦稱，今次是首個在「流亡中成立的分會」，在瑞士註冊，由海外香港人組成。根據公布，分會定位包括「監察香港的人權狀况」和「將香港的人權議題帶到國際」，及關注海外港人的權益等；英文公布提及「Chi-man Luk」（陸志民）出任總幹事。

張超雄說，分會計劃發表研究報告，亦會與個別國家及聯合國聯繫。他承認，在《基本法》23條本地法例下，與海外組織聯繫容易變成與外國勾結，預期工作困難和敏感，故不公布其他理事名單。他承認個人也擔心法律風險，但認為若個個都擔心而不作為，公民社會或更薄弱。

國際特赦組織於2021年關閉香港分會及區域辦事處。港府過去不止一次形容國際特赦為「反華組織」。