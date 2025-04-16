串謀罪量刑裁套用國安法 「獨立黨」主席上訴駁回

原審法官練錦鴻早前裁定本案「情節嚴重」，以監禁6年半為量刑起點。惟由於《國安法》第21條把「情節嚴重」案件的最低刑期訂於5年，故即使黃煡聰認罪，也不獲完整減刑三分之一，最終被判監5年。黃一方其後就判刑提出上訴，指練官錯誤地把《國安法》第21條的量刑檔次，套用於涉及串謀罪行的本案中，以致錯誤地應用《國安法》訂下的最低刑期，令黃失去應有的認罪三分之一判刑扣減。黃一方又質疑，練官錯誤把本案界定為「情節嚴重」的案件等。

就《國安法》第21條量刑檔次是否適用涉及串謀罪行的本案，上訴庭昨頒判辭稱，按《國安法》立法原意，《國安法》與本港刑事法律銜接、兼容和互補，以構成全面的刑事法律機制，認為本地串謀罪量刑法律和相關原則，應在《國安法》第21條量刑框架內運作，令兩者銜接、兼容並互補。

初選案裁毋須用國安法框架

上訴庭：不同意這樣的觀點

至於本地串謀法律與如何在《國安法》框架內運作，上訴庭分析，法庭就本地法律下串謀罪判處的刑期，必須與「實質罪行」的嚴重性「相稱」，有關刑期亦必須受「實質罪行」的最高刑期規限。

上訴庭指出，法庭應按照《國安法》第21條定下的量刑檔次，就涉案串謀煽動分裂國家罪判刑，而有關刑期「不能低過適用級別所規定的下限」。

上訴庭分析《國安法》量刑檔次的應用時，表示留意到下級法院在「初選案」中，主張毋須在串謀《國安法》案件強制套用《國安法》判刑框架。上訴庭形容，下級法院「沒有詳細討論或充分考慮」《國安法》和本地法律的「銜接原則」，稱「本庭不同意這樣的觀點」。

原審裁「情節嚴重」 上訴庭指正確

另就本案是否「情節嚴重」的案件，上訴庭指出，黃煡聰犯案時間長達28個月、黃在本港面臨國安風險時犯案、涉案帖文就實現「香港獨立」提出籌募「軍費」等實際行動，認為練官裁定本案「情節嚴重」屬正確，以監禁6年半為量刑起點亦合理，並非明顯過高，下令駁回黃的刑期上訴，維持原判。

翻查資料，高院去年11月就涉及「串謀顛覆國家政權罪」的「初選案」判刑時指出，考慮串謀罪立法歷史和案例後，裁定《國安法》刑期分級雖有參考價值，但不應完全套用在該案（should not be strictly applicable）。另外，壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司被控「串謀勾結外國勢力」一案，目前正在高院審理。

【案件編號：CACC 92/24】

（港區國安法）