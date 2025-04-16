GSMA首席執行官：港深粵強大三角 大量創新發生

被問地緣政治對港挑戰

「科技發展並無界限」

Hoffman表示，他過去近40年一直見證香港發展，認為香港屬全球創新領域之一（a innovation sector of the world）。被問到地緣政治對香港創科會否構成挑戰，他說：「科技發展並無界限。」

內地科企：冀與港企探討AI在港落地

多間內地科企在峰會後冀加強在港發展。專注空間智能公司研發的「群核科技」是「杭州六小龍」之一，已於今年2月在香港提交上市申請。該公司品牌公關經理張曉慶稱，通過今次峰會接洽了很多香港企業，未來冀與更多港企探討AI與空間智能在港應用及落地；若合適，未來亦會考慮來港設辦公室，以拓日韓和北美市場。

張曉慶形容公司與香港淵源很深，很多香港設計師有使用其公司的空間設計軟件；公司亦與香港城市大學及香港科技大學合作，探討空間智能技術及應用，而透過今次峰會，他們進一步認識到香港在AI及科創方面的投入，包括建立了人工智能超算中心、InnoHK香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）等，認為可與公司技術進一步接合。

百望股份首席執行官付英波表示，近一兩年已與香港一些伙伴有業務合作，公司於去年7月在港交所上市後，上月在香港註冊成立公司，現正招募人才。他期望今年內將公司基本運作建立好，以香港作為全球總部及戰略支點。

被問為何選擇落戶香港而非其他地方，付英波稱主要由於集團公司在港上市，有需要在港建立實務營運，而相對其他城市，他對香港在數字經濟發展、人才等方面「是既熟悉又有信心」，認為現階段依託香港開展國際業務較合適；他期望日後其香港公司可「生在香港、長在香港」，並拓展東南亞和全球市場。