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數字辦公布生成式AI指引 倡分4層風險 禁潛意識控制

【明報專訊】能生成文字、圖片、影片等內容的生成式人工智能（AI）技術愈趨普及，數字辦昨公布《生成式人工智能技術及應用指引》，就生成式AI的準確度、責任及資訊保安等範疇，為技術開發者、服務提供者及使用者提供指南。數字辦提及，《指引》參考了國際上廣受認可的人工智能治理模式，與新加坡及歐盟等司法管轄區相呼應，強調政府與行業在面對快速演進的科技時，應保留足夠彈性並提供必要指導。

數字辦：《指引》呼應新加坡歐盟

一連兩日的世界互聯網大會亞太峰會昨閉幕，會議內容不少與AI有關。數字政策專員黃志光昨在峰會論壇表示，冀透過公布《指引》，促進各方以安全及負責任方式發展及應用生成式AI技術，鼓勵創新應用同時減低風險。《指引》是由數字辦與InnoHK香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）合作，由HKGAI透過其實際應用經驗，並蒐集不同持份者，包括院校、從事研發的公司意見而制定。

基建醫療駕駛應用「高風險」須人類監督

《指引》中文全文共33頁，其中建議建立「4層風險分類系統」，並按風險層級制定相應的管理機制。其中對社會構成生存威脅的系統，例如危害和影響市民安全的用途、潛意識操控等，屬「不可接受風險」，建議全面禁止。關鍵基礎設施系統，例如醫療診斷系統、自動駕駛技術等屬「高風險」，須有人類參與的監督機制，亦要就合規程度評估。至於人才招聘系統、教育AI應用等則屬「有限風險」，開發者有責任確保資訊透明；創意設計工具、垃圾郵件過濾系統等則屬「低風險」，則可依賴企業自行認證。

生成式AI帶來便利，但《指引》提到當中存在一些技術局限值得注意，舉例在模型訓練開發階段，算法設計缺陷、訓練數據不全面、不均衡，可產生算法及數據偏見，導致生成內容或決策時，存在特定偏好及傾向。同時生成式AI的數理能力仍較低，即使是處理「點算」任務，仍可能出現錯誤。

倡維護言論自由同時防範潛在風險

《指引》亦關注言論自由問題，提及使用生成式AI時要在「防範潛在風險」與「保障言論自由」之間取平衡，認為在維護受《基本法》保障的言論權利同時，當AI技術被用於非法活動時，包括生成「製造爆炸裝置或施襲手法」內容、猥褻內容、詐騙、擾亂公眾秩序等，應予禁止。

目前在各個行業均有可能應用生成式AI，《指引》就個別行業提出建議（見表），包括使用生成式AI輔助診斷時應非常慎重，應明確告知使用者生成內容或有錯誤或虛構，生成內容應不能直接作為診斷報告，應由執業人員審核後作為參考。新聞行業方面，指引建議生成內容必須經事實查證和全文審核後，才能公開報道。

相關字詞﹕生成式人工智能 數字辦 生成式人工智能技術及應用指引

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