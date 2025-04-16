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港聞

港聞二

官：被告飯局當晚如醉漢 同袍試圖阻止酒駕憂觸怒

【明報專訊】本案涉及的另一場飯局發生於2022年7月15日，當中涉及4罪，暫委法官勞潔儀昨在裁決指出當晚被告形同醉漢，3名事主及多名警署警長阻撓被告酒後駕駛，同時害怕不慎會觸怒被告。勞官分析指，被告上車後有不少危險駕駛行為，構成危駕罪成，並接納督察蔡文浩的證供，裁定襲擊致造成身體傷害罪成；另外兩名事主的證供無法判斷傷勢是由被告造成，故相關罪名不成立。

辯稱3同袍要求包庇違紀 官拒納

勞官表示，當晚被告在粉嶺稻香海鮮酒家安排晚宴，歡送快將調離沙頭角分區的黃燦熊，約14人出席，包括被告、黃燦熊、X、蔡文浩、賴文顯及9名警署警長。被告辯稱，3名事主想他幫手解決被查違紀的事，不依從後被阻離開，惟勞官拒納其說法，質疑3人不敢在大庭廣眾下說出被查違紀的事，並指閉路電視片段顯示被告離席後步伐不穩，形同醉漢，3名事主及多名警署警長試圖阻撓被告酒駕。

證襲一人 兩人無法證傷勢來源

勞官又稱，被告上車後逆線行駛、倒車時撞到其他車輛，以及未關上車門便發動引擎開車，已構成危險駕駛罪成。3名事主與被告糾纏期間，被告拳打蔡文浩的嘴唇及咬傷其中指，醫療報告證實其兩處傷勢，惟傷勢並非嚴重且被告可能自以為自衛才還手，但使用過分武力，故裁定被告有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪不成立，改判襲擊致造成身體傷害罪成。

至於X和賴文顯均報稱遭被告襲擊，但二人傷勢可能在混亂間造成，無法證明由被告造成，故勞官裁定其普通襲擊及襲擊致造成身體傷害罪不成立。

相關字詞﹕區域法院 襲擊致造成身體傷害 危險駕駛 陸振中 警司

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