東華學院研VR軟件 殘疾長者「暢遊」郊外

133人參加 減抑鬱症狀

東華學院「數碼精神健康轉化研究中心」團隊前年5月在26間院舍展開研究，為133名殘疾長者提供VR體驗，並招攬逾50名學生義工。在6星期共12節體驗中，學生先協助長者沉浸式觀賞半小時影片，包括自然景觀、昂坪360、澳門街道、彩虹邨、婚宴等，少於5%長者反映暈眩或不適。

學生聲音導航 兩代分享往事

義工卓欣潼說，學生透過平板電腦全程監察畫面，引導長者投入虛擬世界，例如秋天場景，「我哋睇住平板就話，『你睇吓咩嚟？』係斑馬！『地下有咩？』係落葉！」甚至有長者看到天壇大佛，不自覺合掌參拜。除下頭套後，老少互動20分鐘，討論所勾起的感受、回憶。有長者向卓欣潼分享去澳門的快樂回憶，「食咗咩，睇咗咩，街上嘅屋顏色唔同，但其他一樣」，又分享往事，讓她親歷一次歷史。

擬第四季向院舍推售

參與研究的松齡（德豐）護老中心社工李芷晴觀察到，有文靜的院友找到話題，主動向她分享看到的景色，亦更願意參加其他活動。團隊分析研究數據，發現跨代社交與VR介入後，長者精神健康、健康相關生活品質、所感知的社會支持、改善抑鬱症狀的平均分，皆在統計學上顯著改善，變化較對照組明顯。

東華學院護理學院副院長關耀祖10年前開始類似研究，當時「搵10間（院舍）9間都話呢啲嘢唔得㗎」，但近年科技當道，他形容是院舍應用VR的「黃金時間」。他說項目獲政府資助約200萬元，未來數月擬完善軟件、市場調查等，最快今年第四季推出市場；每套組件包含VR軟件、3組頭戴裝置、一部平板電腦，只計硬件成本料少於1萬元。