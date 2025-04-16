兩本港航企削赴日班次 日媒：地震傳言影響

日本放送協會（NHK）前日報道，大灣區航空通知德島縣，下月12日至10月25日將減少往返香港至德島航班，由每周3班減至兩班。報道稱大灣區航空解釋是由於今夏日本將發生大地震和海嘯，致旅遊需求急跌，加上中美關稅戰令全球經濟不確定性增加，需求復蘇前景不明朗。報道引述德島縣旅遊推廣部門代表稱，對縮班消息感驚訝，認為會迫使乘客改變計劃，造成不便。

灣航港航：按市况調整

大灣區航空表示，公司會因應市場情况，例如消費者需求變化，調整個別航線班次，有關安排乃業界慣常做法，並指如航班需調動或取消，會主動通知已訂票乘客，作適切票務安排。

港航回覆本報證實，鑑於近日有關日本部分航線旅客預訂量較低，將減少5至6月往返福岡、名古屋及札幌航線的部分航班頻率，並就是次調整造成的不便表示歉意，承諾全力協助受影響乘客，提供妥善行程安排。

縱橫遊：復活節日本團減

縱橫遊常務董事袁振寧稱，航空公司縮班對業務影響不大，由2月台灣藝人徐熙媛（大S）遊日期間因流感併發肺炎離世，以至日本漫畫預言7月5日會發生地震和海嘯等，導致港人復活節報團赴日需求減弱，估計情况會維持到5至6月；他透露其公司復活節日本團由去年每日10團跌至今年每日5團。