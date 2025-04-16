明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

兩本港航企削赴日班次 日媒：地震傳言影響

【明報專訊】日本今年會發生地震及海嘯的傳聞愈傳愈烈，有日媒報道，本港大灣區航空因相關消息而減少往返香港至德島航班，另網上流傳香港航空亦將取消往返香港至福岡等地航班。大灣區航空回應稱，調整個別航線班次乃業界因應市場變化的慣常做法；港航則稱日本部分航線旅客預訂量近日較低，將於5至6月減少福岡、名古屋及札幌航線部分航班。有旅行社稱，部分港人憂日本發生地震，近月赴日旅行團需求下跌，故航空公司縮班對業務影響不大。

日本放送協會（NHK）前日報道，大灣區航空通知德島縣，下月12日至10月25日將減少往返香港至德島航班，由每周3班減至兩班。報道稱大灣區航空解釋是由於今夏日本將發生大地震和海嘯，致旅遊需求急跌，加上中美關稅戰令全球經濟不確定性增加，需求復蘇前景不明朗。報道引述德島縣旅遊推廣部門代表稱，對縮班消息感驚訝，認為會迫使乘客改變計劃，造成不便。

灣航港航：按市况調整

大灣區航空表示，公司會因應市場情况，例如消費者需求變化，調整個別航線班次，有關安排乃業界慣常做法，並指如航班需調動或取消，會主動通知已訂票乘客，作適切票務安排。

港航回覆本報證實，鑑於近日有關日本部分航線旅客預訂量較低，將減少5至6月往返福岡、名古屋及札幌航線的部分航班頻率，並就是次調整造成的不便表示歉意，承諾全力協助受影響乘客，提供妥善行程安排。

縱橫遊：復活節日本團減

縱橫遊常務董事袁振寧稱，航空公司縮班對業務影響不大，由2月台灣藝人徐熙媛（大S）遊日期間因流感併發肺炎離世，以至日本漫畫預言7月5日會發生地震和海嘯等，導致港人復活節報團赴日需求減弱，估計情况會維持到5至6月；他透露其公司復活節日本團由去年每日10團跌至今年每日5團。

上 / 下一篇新聞

彭博：京令國內航企停收波音飛機 中國官方昨未回應 特朗普提「毁約」未進一步評論
彭博：京令國內航企停收波音飛機 中國官方昨未回應 特朗普提「毁約」未進一步評論
工程師：維修零件靠進口 「不太可能」停交易
工程師：維修零件靠進口 「不太可能」停交易
美對藥品半導體展國安貿易調查
美對藥品半導體展國安貿易調查
「232條款」調查 徵關稅前奏
「232條款」調查 徵關稅前奏
李顯龍：美關稅致全球不確定性可持續10年
李顯龍：美關稅致全球不確定性可持續10年
天眼錄影打違例車 4黑點試行 不針對行人 警可記錄車牌確認司機身分
天眼錄影打違例車 4黑點試行 不針對行人 警可記錄車牌確認司機身分
兩地盤工友染腦膜炎雙球菌 涉聯院擴建工程 有流行病學關連
兩地盤工友染腦膜炎雙球菌 涉聯院擴建工程 有流行病學關連
峻然聚然收17,495份申購 超額10倍遜朗然
峻然聚然收17,495份申購 超額10倍遜朗然
公僕紀律處分程序化簡 擴停職安排
公僕紀律處分程序化簡 擴停職安排
東華學院研VR軟件 殘疾長者「暢遊」郊外
東華學院研VR軟件 殘疾長者「暢遊」郊外
陸振中非禮罪脫 襲擊危駕罪成 官對女事主證供有保留 7月判刑明言極可能判囚
陸振中非禮罪脫 襲擊危駕罪成 官對女事主證供有保留 7月判刑明言極可能判囚
官：被告飯局當晚如醉漢 同袍試圖阻止酒駕憂觸怒
官：被告飯局當晚如醉漢 同袍試圖阻止酒駕憂觸怒
數字辦公布生成式AI指引 倡分4層風險 禁潛意識控制
數字辦公布生成式AI指引 倡分4層風險 禁潛意識控制
GSMA首席執行官：港深粵強大三角 大量創新發生
GSMA首席執行官：港深粵強大三角 大量創新發生
反恐第二案首被告 爆炸前發信息「煙彈明天放」 稱不忿同伴猜疑遂「做戲」
反恐第二案首被告 爆炸前發信息「煙彈明天放」 稱不忿同伴猜疑遂「做戲」
有利用買餸空檔酒樓洗碗 入境處全港拘外傭黑工僱主
有利用買餸空檔酒樓洗碗 入境處全港拘外傭黑工僱主
串謀罪量刑裁套用國安法 「獨立黨」主席上訴駁回
串謀罪量刑裁套用國安法 「獨立黨」主席上訴駁回
國際特赦設香港海外分會 張超雄任理事
國際特赦設香港海外分會 張超雄任理事
天文台發今年首個酷熱警告
天文台發今年首個酷熱警告
警掃黃反黑工拘54人
警掃黃反黑工拘54人
5沐浴球含小物沒警告 幼童或誤吞 9款檢低濃度致敏香料 消委籲改善標籤
5沐浴球含小物沒警告 幼童或誤吞 9款檢低濃度致敏香料 消委籲改善標籤
九成旅遊保險調低長幼賠償額 最低成人1/4
九成旅遊保險調低長幼賠償額 最低成人1/4
「兩匹」分體機同1級標籤 電費差近三成
「兩匹」分體機同1級標籤 電費差近三成
灣區熱搜：粵港澳建AI機器人產業 攻關外闖 具完整產業鏈領先全國 廣東省推措施獎勵
灣區熱搜：粵港澳建AI機器人產業 攻關外闖 具完整產業鏈領先全國 廣東省推措施獎勵
灣區熱搜：優質企業重獎億元 「監管沙盒」鼓勵創新
灣區熱搜：優質企業重獎億元 「監管沙盒」鼓勵創新
【Emily】林芷瑩林定韻白天賜獲委資深大狀
【Emily】林芷瑩林定韻白天賜獲委資深大狀
【Emily】夏寶龍演說後即刊英譯版
【Emily】夏寶龍演說後即刊英譯版
【Emily】歷史博物館秦漢展 高級軍吏俑矚目
【Emily】歷史博物館秦漢展 高級軍吏俑矚目
【Emily】休閒觀景好去處 啟德承豐道公園開放
【Emily】休閒觀景好去處 啟德承豐道公園開放