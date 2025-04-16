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峻然聚然收17,495份申購 超額10倍遜朗然

【明報專訊】房協資助出售房屋項目觀塘安達臣道R2-4用地「峻然」及粉嶺馬會道「聚然」提供1604個單位，周一晚上7時截止申請。房協昨稱暫收17,495份申請表，有關數目仍未計算部分以郵寄方式及經由屋邨辦事處遞交的申請表；現超額認購近10倍，較同屬資助出售項目的觀塘「朗然」少。另外，獲安排優先選樓的「家有長者」及「家有初生」暫有1747份申請，超額認購約1.7倍。

家有長者初生超額1.7倍

翻查資料，房協2023年推出的「朗然」收到12,969份有效申請表，超額認購近30倍；2017年推出的將軍澳翠嶺峰及屯門翠鳴臺則收到93,619份有效申請表，超額認購約150倍。

白表佔98% 一人申請66%

房協於是次銷售計劃首次引入「家有長者」及「家有初生」優先選樓安排，有四成單位可供優先選購，包括384伙「峻然」單位及258伙「聚然」單位，有關申請暫有1747份。

房協稱今次白表申請佔17,199份，當中16,185份為網上申請；綠表則佔296份。至於一人申請暫有11,572份，佔申請總數約66%，其中11,445份為白表一人申請，127份為綠表一人申請。受房協屋邨重建影響的居民申請則有14份。

兩項目6月抽籤，今年第四季開始揀樓，預計關鍵日期為2027年9月30日。至於「朗然」何時揀樓，房協昨回覆查詢稱，會在今年內安排揀樓，關鍵日期已更新為2027年3月31日。房協曾表示傾向先完成「朗然」揀樓，才安排「峻然」及「聚然」中籤者揀樓。

梁文廣：受市况影響

對於申請超額倍數較以往推售項目少，房委會委員、立法會議員梁文廣表示，時勢不同，不能直接與其他項目比較，但相信與外圍市况有關；亦有人因未知「朗然」何時揀樓，對「峻然」與「聚然」抱觀望態度，建議房協為屢次申請向隅者增加抽籤號碼，提升資助出售項目吸引力。

相關字詞﹕資助出售房屋 房協 聚然 峻然

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