峻然聚然收17,495份申購 超額10倍遜朗然

家有長者初生超額1.7倍

翻查資料，房協2023年推出的「朗然」收到12,969份有效申請表，超額認購近30倍；2017年推出的將軍澳翠嶺峰及屯門翠鳴臺則收到93,619份有效申請表，超額認購約150倍。

白表佔98% 一人申請66%

房協於是次銷售計劃首次引入「家有長者」及「家有初生」優先選樓安排，有四成單位可供優先選購，包括384伙「峻然」單位及258伙「聚然」單位，有關申請暫有1747份。

房協稱今次白表申請佔17,199份，當中16,185份為網上申請；綠表則佔296份。至於一人申請暫有11,572份，佔申請總數約66%，其中11,445份為白表一人申請，127份為綠表一人申請。受房協屋邨重建影響的居民申請則有14份。

兩項目6月抽籤，今年第四季開始揀樓，預計關鍵日期為2027年9月30日。至於「朗然」何時揀樓，房協昨回覆查詢稱，會在今年內安排揀樓，關鍵日期已更新為2027年3月31日。房協曾表示傾向先完成「朗然」揀樓，才安排「峻然」及「聚然」中籤者揀樓。

梁文廣：受市况影響

對於申請超額倍數較以往推售項目少，房委會委員、立法會議員梁文廣表示，時勢不同，不能直接與其他項目比較，但相信與外圍市况有關；亦有人因未知「朗然」何時揀樓，對「峻然」與「聚然」抱觀望態度，建議房協為屢次申請向隅者增加抽籤號碼，提升資助出售項目吸引力。