兩地盤工友染腦膜炎雙球菌 涉聯院擴建工程 有流行病學關連

衛生防護中心：其他員工無病徵聯院無人確診

最新確診的69歲男工本月9日起發燒、嘔吐及頭痛，翌日到天水圍醫院急症室求醫並入院，腦脊液樣本經化驗後證實對腦膜炎雙球菌呈陽性，臨牀診斷為腦膜炎。至於前日公布的34歲男工本月8日發病，有發燒、頭痛及瘀斑。

中心指69歲男工潛伏期內沒外遊，家居接觸者沒現病徵，由於兩名確診者於同一地盤工作，相信存在流行病學關連。中心指地盤位處該院臨牀服務範圍外，不涉院內感染風險，該院無員工或病人受感染。

中心暫未發現該地盤其他員工出現相關病徵，已向56名與確診者相同組別工作的員工派發預防藥物，並向地盤所有員工做醫學監察。中心呼籲如於該地盤工作的人出現病徵，應致電中心熱線2125 2374作評估。

醫生：3日內現瘀斑 或變敗血症

今年截至本月15日，本港暫錄5宗侵入性腦膜炎雙球菌個案，去年則有5宗。感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，腦膜炎雙球菌存在於鼻腔，可透過飛沫傳染，多見於安老院、殘疾院舍等密集居住環境，長者及免疫缺陷人士易受感染。他說該菌可引致血管病變，影響血小板及凝血功能，一半病人會於感染後12至36小時有瘀斑，出現瘀斑顯示有可能演變成敗血症，需緊急處理。