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港聞二

天眼錄影打違例車 4黑點試行 不針對行人 警可記錄車牌確認司機身分

【明報專訊】警方下周二（22日）起利用運輸署現有閉路電視系統，在港島區4個交通違例黑點試行錄影執法，首階段為期3個月，集中打擊司機違例上落客、非法進入黃格路口、限制區內裝卸貨物等對其他道路使用者構成危險或對道路造成嚴重阻礙的違法行為。交通總部交通管理組警司聶凱鵾稱計劃能善用政府現有資源，強調錄影執法只針對司機，不包括行人，舉例不會用於行人「衝紅燈」。

採運署CCTV 加錄影裝置

現時運輸署「交通管制及監察系統」提供實時交通影像，方便署方和警方處理交通意外和路面突發事件，部分鏡頭解析度已能清晰辨別車牌號碼，惟全部鏡頭不設錄影。港島總區交通部執行及管制組警司麥中傑說，以往依賴前線警員到交通黑點巡邏、執法並疏導交通，當警員離開後，違例及塞車情况短時間內便重現，成效非常短暫。

新措施下，警方在控制室加入錄影裝置，當人員透過鏡頭發現交通違規，便會記錄違例車輛的車牌及違例時間，在確認違規司機身分後，向其發出定額罰款通知書。聶凱鵾相信此舉能增加警方交通執法的彈性，加強對司機的阻嚇，減少交通意外及塞車。

警：增執法彈性 加強阻嚇

4個試行點包括皇后大道中與雪廠街交界、皇后大道中與畢打街交界等（見表），警方今日起會在上述地點掛設橫幅並派傳單。執法下周二起試行，麥中傑解釋挑選上述地點是基於這些地點一旦發生擠塞及違規，便牽連甚廣，只需短時間便會影響周邊主要幹道。

稱無人面辨識 或作刑事執法

聶凱鵾說閉路電視不涉人工智能，沒人面辨識功能，執法對象是司機而非行人，舉例有人違例過馬路，「（閉路電視）睇到都未必處理得到」。惟他重申新措施儘管集中處理交通違規事項，不排除會用作其他刑事執法。

聶提到錄影執法是不定時，需參考該時段違例及塞車是否普遍，舉例上下班時段會多用，但不代表其他時段不會用。至於措施成效多少、能否減低警隊交通執法所需人手，他稱現時無法預計，又說錄影執法不代表前線會減少到現場執法，會按需要調配資源。

運輸署回覆本報稱，截至今年2月該署在全港道路安裝約920部閉路電視，另於管轄的政府隧道和青沙及青馬管制區設置約1120部閉路電視，但沒提供上述4個地點閉路電視數字。

相關字詞﹕閉路電視 皇后大道中 交通黑點 警方閉路電視錄影 運輸署

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