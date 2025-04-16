天眼錄影打違例車 4黑點試行 不針對行人 警可記錄車牌確認司機身分

採運署CCTV 加錄影裝置

現時運輸署「交通管制及監察系統」提供實時交通影像，方便署方和警方處理交通意外和路面突發事件，部分鏡頭解析度已能清晰辨別車牌號碼，惟全部鏡頭不設錄影。港島總區交通部執行及管制組警司麥中傑說，以往依賴前線警員到交通黑點巡邏、執法並疏導交通，當警員離開後，違例及塞車情况短時間內便重現，成效非常短暫。

新措施下，警方在控制室加入錄影裝置，當人員透過鏡頭發現交通違規，便會記錄違例車輛的車牌及違例時間，在確認違規司機身分後，向其發出定額罰款通知書。聶凱鵾相信此舉能增加警方交通執法的彈性，加強對司機的阻嚇，減少交通意外及塞車。

警：增執法彈性 加強阻嚇

4個試行點包括皇后大道中與雪廠街交界、皇后大道中與畢打街交界等（見表），警方今日起會在上述地點掛設橫幅並派傳單。執法下周二起試行，麥中傑解釋挑選上述地點是基於這些地點一旦發生擠塞及違規，便牽連甚廣，只需短時間便會影響周邊主要幹道。

稱無人面辨識 或作刑事執法

聶凱鵾說閉路電視不涉人工智能，沒人面辨識功能，執法對象是司機而非行人，舉例有人違例過馬路，「（閉路電視）睇到都未必處理得到」。惟他重申新措施儘管集中處理交通違規事項，不排除會用作其他刑事執法。

聶提到錄影執法是不定時，需參考該時段違例及塞車是否普遍，舉例上下班時段會多用，但不代表其他時段不會用。至於措施成效多少、能否減低警隊交通執法所需人手，他稱現時無法預計，又說錄影執法不代表前線會減少到現場執法，會按需要調配資源。

運輸署回覆本報稱，截至今年2月該署在全港道路安裝約920部閉路電視，另於管轄的政府隧道和青沙及青馬管制區設置約1120部閉路電視，但沒提供上述4個地點閉路電視數字。