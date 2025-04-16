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工程師：維修零件靠進口 「不太可能」停交易

【明報專訊】彭博社周二報道稱中國下令國內航空公司暫停接收波音公司飛機，並停止向美國公司購買飛機相關設備和零件，有不願具名的內地退休飛機維修工程師向本報分析稱，除非美國停止出口，否則中國不太可能停止零部件交易。他說，由於操縱系統有大量關鍵零部件由外國生產，而且很多零件依賴極少數廠商供應，若停止進口零部件將使得國內現有的許多客機無法繼續運作，甚至連國產客機也要停產。

受訪的工程師表示，飛機維修不能隨便選擇第三方零件，美國、歐洲通過適航標準牢牢控制全球民航，中國、巴西、加拿大、俄羅斯這些國家即便有能力製造，不取得美國聯邦航空管理局（FAA）、歐洲航空安全局（EASA）認證也無法走向國際市場。他說，飛機維修努力實現國產化，能替換為國產零件的都早已替換；同時進口零件也有來自美國以外的選擇，可避開關稅戰影響。

波音口碑挫 中國接收新機大減

中國近年接收波音交付新飛機數量大幅下滑。前述工程師表示，中國許多航空公司選擇不去接收而是轉賣出去，原因包括波音737MAX因多次發生安全事故口碑受挫；受疫情及工廠數量影響，波音737系列生產速度遠不及競爭對手空中巴士A320系列；國內大批飛機工程師因畢業於北京航空航天大學、哈爾濱工業大學等被美國制裁的內地大學，被美國拒簽而無法前往波音工廠接收新機。

根據中金公司2024年研究報告，內地十大航空公司的機隊中，56.2%來自空巴、39.7%來自波音。

明報記者

（關稅戰）

相關字詞﹕關稅戰 空中客車 波音 中國商飛

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