明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

彭博：京令國內航企停收波音飛機 中國官方昨未回應 特朗普提「毁約」未進一步評論

【明報專訊】彭博社周二（15日）引述知情人士報道，中國已下令國內航空公司停止接收美國波音公司的飛機，也要求停止向美企購買任何與飛機相關的設備及零件，作為應對中美貿易戰的一部分。受報道拖累，波音股價在開市前交易時段一度跌逾3%，但開市後跌幅收窄。發動關稅戰的美國總統特朗普在旗下社交平台Truth Social提及北京「剛在一筆大型波音交易中毀約」，但沒有進一步評論。

知情人士透露，有關命令是在中國上周五宣布對美國商品加徵關稅稅率提高至125%後發出，相關措施將令美國製造的飛機和零件成本增加一倍以上，使中國的航空公司難以接收波音飛機，中國政府正考慮向租賃波音飛機且面臨更高成本的航空公司提供援助。

報道指已付款交文件可個別准入中國

據追蹤飛機生產情况的網站Aviation Flights Group資料，目前約有10架波音737 Max客機準備進入中國的航空公司機隊，包括中國南方航空、中國國際航空及廈門航各兩架，這些客機部分停泊在波音位於西雅圖的工廠，其他則停在中國東部舟山的完工中心。知情人士表示，部分這些飛機或在上周五中國宣布對美國進口商品關稅提高至125%前已完成交付文件及付款，相關飛機可能會按個別情况允許進入中國。中國民航局、南航、國航、廈門航及波音公司昨日均沒有回應有關報道。

彭博社上周報道，中國吉祥航空推遲波音架787-9夢幻客機的交付，突顯關稅推高美國商品價格。中國為全球最大飛機銷售市場之一，據預測中國在未來20年將佔全球飛機需求的20%。報道指出，這場關稅戰突顯中國在滿足國內龐大航空旅運需求上，仍高度依賴海外的客機供應商。雖然空中巴士公司已成為中國更重要的供應商，中國的航空公司也寄望國產的中國商飛C919來補充其窄體飛機的需求，但航空公司機隊中仍有數百架波音飛機需要保養、維修和更換。

內地民航業界人士張仲麟為「觀察者網」撰文稱，中國2018年首輪貿易戰中針對波音737徵收懲罰性關稅，使得波音從2019年至今在華訂單大減，而此前中國市場佔波音營業額約20%。空中巴士迅速填補波音在中國市場留下的空缺。

國泰主力空巴 內地維修面臨挑戰

香港方面，根據國泰機隊資料，截至去年底，國泰航空客機與貨機合共180架，涵蓋自購及租賃機種。其中，波音飛機有73架，包括17架777-300、36架777-300ER，以及6架747-400ERF貨機和14架747-8F貨機，約佔整體機隊的四成。未來訂購方面，國泰預計在今年至2027年及以後接收共71架新機，當中以空巴機型為主；僅在2027年及之後接收21架波音777-9，約佔整體訂單三成。儘管國泰主要採用空巴，但母公司太古在中國內地，如廈門，設有飛機維修公司，提供包括機身、部件與發動機在內的維修服務。若彭博社報道屬實，未來香港航空公司如需在內地維修客機，或將面臨一定挑戰。

有業界人士向本報表示，目前加關稅措施對內地影響較大，強調現時稅率下，本來就昂貴的飛機價格更翻倍，即使政府不限制進口，料多數航空公司亦不會再選擇波音公司的飛機及零件。

波音公司庫存仍有大量原本打算供應中國航空公司的成品飛機。波音警告，不斷升級的貿易戰可能損害受新冠疫情嚴重打擊、最近才恢復正常的供應鏈。

明報記者

（關稅戰）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕國泰航空 特朗普2.0 波音 中美貿易戰 中美角力 中美關稅戰

上 / 下一篇新聞

工程師：維修零件靠進口 「不太可能」停交易
工程師：維修零件靠進口 「不太可能」停交易
美對藥品半導體展國安貿易調查
美對藥品半導體展國安貿易調查
「232條款」調查 徵關稅前奏
「232條款」調查 徵關稅前奏
李顯龍：美關稅致全球不確定性可持續10年
李顯龍：美關稅致全球不確定性可持續10年
天眼錄影打違例車 4黑點試行 不針對行人 警可記錄車牌確認司機身分
天眼錄影打違例車 4黑點試行 不針對行人 警可記錄車牌確認司機身分
兩地盤工友染腦膜炎雙球菌 涉聯院擴建工程 有流行病學關連
兩地盤工友染腦膜炎雙球菌 涉聯院擴建工程 有流行病學關連
峻然聚然收17,495份申購 超額10倍遜朗然
峻然聚然收17,495份申購 超額10倍遜朗然
兩本港航企削赴日班次 日媒：地震傳言影響
兩本港航企削赴日班次 日媒：地震傳言影響
公僕紀律處分程序化簡 擴停職安排
公僕紀律處分程序化簡 擴停職安排
東華學院研VR軟件 殘疾長者「暢遊」郊外
東華學院研VR軟件 殘疾長者「暢遊」郊外
陸振中非禮罪脫 襲擊危駕罪成 官對女事主證供有保留 7月判刑明言極可能判囚
陸振中非禮罪脫 襲擊危駕罪成 官對女事主證供有保留 7月判刑明言極可能判囚
官：被告飯局當晚如醉漢 同袍試圖阻止酒駕憂觸怒
官：被告飯局當晚如醉漢 同袍試圖阻止酒駕憂觸怒
數字辦公布生成式AI指引 倡分4層風險 禁潛意識控制
數字辦公布生成式AI指引 倡分4層風險 禁潛意識控制
GSMA首席執行官：港深粵強大三角 大量創新發生
GSMA首席執行官：港深粵強大三角 大量創新發生
反恐第二案首被告 爆炸前發信息「煙彈明天放」 稱不忿同伴猜疑遂「做戲」
反恐第二案首被告 爆炸前發信息「煙彈明天放」 稱不忿同伴猜疑遂「做戲」
有利用買餸空檔酒樓洗碗 入境處全港拘外傭黑工僱主
有利用買餸空檔酒樓洗碗 入境處全港拘外傭黑工僱主
串謀罪量刑裁套用國安法 「獨立黨」主席上訴駁回
串謀罪量刑裁套用國安法 「獨立黨」主席上訴駁回
國際特赦設香港海外分會 張超雄任理事
國際特赦設香港海外分會 張超雄任理事
天文台發今年首個酷熱警告
天文台發今年首個酷熱警告
警掃黃反黑工拘54人
警掃黃反黑工拘54人
5沐浴球含小物沒警告 幼童或誤吞 9款檢低濃度致敏香料 消委籲改善標籤
5沐浴球含小物沒警告 幼童或誤吞 9款檢低濃度致敏香料 消委籲改善標籤
九成旅遊保險調低長幼賠償額 最低成人1/4
九成旅遊保險調低長幼賠償額 最低成人1/4
「兩匹」分體機同1級標籤 電費差近三成
「兩匹」分體機同1級標籤 電費差近三成
灣區熱搜：粵港澳建AI機器人產業 攻關外闖 具完整產業鏈領先全國 廣東省推措施獎勵
灣區熱搜：粵港澳建AI機器人產業 攻關外闖 具完整產業鏈領先全國 廣東省推措施獎勵
灣區熱搜：優質企業重獎億元 「監管沙盒」鼓勵創新
灣區熱搜：優質企業重獎億元 「監管沙盒」鼓勵創新
【Emily】林芷瑩林定韻白天賜獲委資深大狀
【Emily】林芷瑩林定韻白天賜獲委資深大狀
【Emily】夏寶龍演說後即刊英譯版
【Emily】夏寶龍演說後即刊英譯版
【Emily】歷史博物館秦漢展 高級軍吏俑矚目
【Emily】歷史博物館秦漢展 高級軍吏俑矚目
【Emily】休閒觀景好去處 啟德承豐道公園開放
【Emily】休閒觀景好去處 啟德承豐道公園開放