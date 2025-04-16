彭博：京令國內航企停收波音飛機 中國官方昨未回應 特朗普提「毁約」未進一步評論

知情人士透露，有關命令是在中國上周五宣布對美國商品加徵關稅稅率提高至125%後發出，相關措施將令美國製造的飛機和零件成本增加一倍以上，使中國的航空公司難以接收波音飛機，中國政府正考慮向租賃波音飛機且面臨更高成本的航空公司提供援助。

報道指已付款交文件可個別准入中國

據追蹤飛機生產情况的網站Aviation Flights Group資料，目前約有10架波音737 Max客機準備進入中國的航空公司機隊，包括中國南方航空、中國國際航空及廈門航各兩架，這些客機部分停泊在波音位於西雅圖的工廠，其他則停在中國東部舟山的完工中心。知情人士表示，部分這些飛機或在上周五中國宣布對美國進口商品關稅提高至125%前已完成交付文件及付款，相關飛機可能會按個別情况允許進入中國。中國民航局、南航、國航、廈門航及波音公司昨日均沒有回應有關報道。

彭博社上周報道，中國吉祥航空推遲波音架787-9夢幻客機的交付，突顯關稅推高美國商品價格。中國為全球最大飛機銷售市場之一，據預測中國在未來20年將佔全球飛機需求的20%。報道指出，這場關稅戰突顯中國在滿足國內龐大航空旅運需求上，仍高度依賴海外的客機供應商。雖然空中巴士公司已成為中國更重要的供應商，中國的航空公司也寄望國產的中國商飛C919來補充其窄體飛機的需求，但航空公司機隊中仍有數百架波音飛機需要保養、維修和更換。

內地民航業界人士張仲麟為「觀察者網」撰文稱，中國2018年首輪貿易戰中針對波音737徵收懲罰性關稅，使得波音從2019年至今在華訂單大減，而此前中國市場佔波音營業額約20%。空中巴士迅速填補波音在中國市場留下的空缺。

國泰主力空巴 內地維修面臨挑戰

香港方面，根據國泰機隊資料，截至去年底，國泰航空客機與貨機合共180架，涵蓋自購及租賃機種。其中，波音飛機有73架，包括17架777-300、36架777-300ER，以及6架747-400ERF貨機和14架747-8F貨機，約佔整體機隊的四成。未來訂購方面，國泰預計在今年至2027年及以後接收共71架新機，當中以空巴機型為主；僅在2027年及之後接收21架波音777-9，約佔整體訂單三成。儘管國泰主要採用空巴，但母公司太古在中國內地，如廈門，設有飛機維修公司，提供包括機身、部件與發動機在內的維修服務。若彭博社報道屬實，未來香港航空公司如需在內地維修客機，或將面臨一定挑戰。

有業界人士向本報表示，目前加關稅措施對內地影響較大，強調現時稅率下，本來就昂貴的飛機價格更翻倍，即使政府不限制進口，料多數航空公司亦不會再選擇波音公司的飛機及零件。

波音公司庫存仍有大量原本打算供應中國航空公司的成品飛機。波音警告，不斷升級的貿易戰可能損害受新冠疫情嚴重打擊、最近才恢復正常的供應鏈。

明報記者

（關稅戰）

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