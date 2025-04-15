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港聞

港聞二

超速撞斃修路工 司機囚兩年

【明報專訊】貨車司機3年前在青沙公路超速駕駛，撞倒修路工人後繼續行駛，工人傷重不治。貨車司機經審訊後被裁定危險駕駛引致他人死亡罪成，案件昨日在區院判刑，法官拒納被告因一時大意而犯案，指出沿途有不少標誌提醒司機前方有工程，被告沒有收油減速，在意外發生前沒有響號或扭軚閃避，駕駛態度十分危險，判處被告入獄兩年、停牌5年及須修習駕駛改進課程。

被告張惠森（現61歲）此前有兩次交通定額罰款，包括駕駛時使用手機及超速。法官謝沈智慧表示，被告的罰款紀綠反映其駕駛態度，而被告在案發後再多4項交通定額罰款，其中兩次為不遵守交通標誌，質疑被告悔意。

指有標誌提醒減速

官斥罔顧事主安危

謝官判刑時稱，被告2006年來港生活，自2009年從事貨車司機；辯方求情稱被告因一時大意釀成意外，惟法庭拒納辯方說法。謝官說，案發當晚公路燈火通明，沿路豎立不少標誌提醒司機前方有工程及限速每小時50公里，惟被告以每小時80公里駕駛，直至撞倒事主之前才開始減速，被告沒有響號或扭軚，駕駛態度十分危險，罔顧路面情况及事主安危。謝官考慮案情及被告初犯，加上被告沒有悔意及無減刑因素，判囚兩年及停牌5年，另須修習駕駛改進課程。

控方案情指出，案發當日凌晨，60歲菲律賓裔事主受僱為助理公路保養監督，身穿反光衣、頭戴黃色頭盔，站在一線與二線交界處，靠近二線左側。被告駕駛的車輛以時速63公里沿二線行駛，駛過意外地點時左邊車身撞倒事主，之後未有停下，繼續駛往南灣隧道。事主及後昏倒一線地上，送往仁濟醫院後被證實死亡。

【案件編號：DCCC 136/23】

相關字詞﹕區域法院 危險駕駛導致他人死亡 青沙公路 奪命交通意外

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