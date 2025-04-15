鄒幸彤覆核女囚限穿長褲 懲教：有人怕露腳毛疤痕

本案原告為鄒幸彤；答辯人為懲教署長。鄒幸彤早前獲批司法覆核許可。代表鄒的大律師譚俊傑昨陳辭稱，鄒一方主要挑戰署方不容許女在囚者穿短褲的規則，而非集中就鄒本人申請穿短褲被拒的決定提出挑戰。

鄒稱夏日穿長褲受苦 違人道

譚指出，要求女性在囚者在炎夏日間穿著長褲，有違署方向囚犯提供人道和健康環境的目標，且無理據顯示穿短褲不合適，認為署方未能確立要求女在囚者在日間穿長褲具合法目的，即有利於院所紀律。譚透露，除鄒幸彤外，有14名前在囚者希望在夏季日間活動穿短褲。

譚陳辭期間，法官高浩文問及，若他最終裁定鄒幸彤一方勝訴，是否意味所有女在囚者夏季日間都要穿短褲？譚說是，同時稱在囚者可因應宗教理由，向署方申請穿長褲。

署方：鄒從未要求穿短褲

代表懲教署的資深大律師呂世杰陳辭稱，按署方紀錄，由2023年8月至去年底，鄒幸彤共向署方提出約300項請求，無一次提出在夏季日間活動穿短褲，鄒就申請穿長褲被拒提出的挑戰是建基於謊言。呂又質疑，無證據顯示鄒受夏季日間穿長褲的安排影響，若全港女囚犯都僅因「不喜歡」某政策而興訟，反問「政府如何運作？」

53女囚曾稱希望夏天穿長褲

前本土民主前線成員鍾雪瑩曾提出司法覆核，挑戰女囚犯夏天須穿長褲的安排，最終撤回申請。呂世杰提到，鍾提出該次覆核後，有53名女在囚者表示希望在夏天穿長褲，其中10人基於宗教理由提出，其餘認為穿長褲可便利工作、防止蚊叮，以及避免露出腿上疤痕和腳毛等。

署方：男女不能相提並論

呂引述署方臨牀心理學家的專家意見稱，與男性相比，女性對自身衣著和外觀較為敏感，反問鄒一方是否覺得男女感受沒分別，重申男女不能相提並論（not comparable）。

至於現行政策合法目的，呂稱署方其中一項主要政策為教育在囚者，而制服有助加強紀律訓練，認為現行政策具合法目的。法官高浩文聽罷陳辭後表示，會於6月13日或之前頒布裁決。

【案件編號：HCAL 1528/24】