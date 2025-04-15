議員質疑為稅收納籃球博彩 麥美娟：不考慮其他運動博彩

狄志遠憂吸引年輕人賭博

政府目前建議參考規管足球博彩做法，透過修訂《博彩稅條例》，訂立籃球博彩活動的規管框架。昨日民政及文化體育事務委員會上，有議員反對開設新的博彩項目。「A4聯盟」林素蔚稱，賭博為社會帶來沉重代價，「不可以單單為了增加收入，無限度合法一些本來有害的東西」，並重提財政司長陳茂波去年曾明言反對增加博彩項目以提高稅收，要求政府交代「對於賭博的底線原則」。新思維狄志遠則稱，2003年足球博彩合法化後，參與投注人數及投注額均顯著上升，擔憂籃球博彩合法化「會否又促進更多人參與賭博，特別是年輕人呢？」

不過，亦有多名議員表態支持，部分關注修例時間表及博彩收入去向。民建聯劉國勳問及，倘公眾諮詢進展順利，「是否可在今年內順利立法，趕及明年NBA開季前落實籃球博彩？」

霍啟剛：港屬唯一未合法化地區

體演文出界議員霍啟剛亦稱，內地、澳門、台灣等地均已將籃球博彩合法化，「香港是唯一一個地方，沒有規管和沒有正當合法途徑參與籃球賭博」，認為現正是「適時」去開放籃球博彩。

麥：賭博有需求 合法化納監管

民青局長麥美娟稱，政府提供合法賭博途徑，旨在回應市民對某些賭博活動的需求，以免他們轉向非法的經營者下注，強調絕不會逐項運動探討博彩合法化。她說，政府將按照公眾諮詢結果決定下一步工作，民青局對任何一項工作均採取提速提效的方式。

麥美娟續說，合法與非法賭博存在差異，「非法賭博是可以賭『白頭片』、『篤手指』，可以令人輸身家」，合法賭博能在規管層面施加不同限制，舉例禁止使用信用卡投注以堵塞預支賭博等，而足球博彩的參與投注人數及投注額上升，或也反映政府成功「將一些非法賭博活動，導入一個正規合法的賭博活動」，重申當局非常注重防止年輕人參與賭博。