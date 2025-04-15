八旬翁清潔刷殺兩雀囚8周 官：手法殘暴

被告馮松年（87歲，退休人士）承認一項殘酷對待動物罪。辯方求情稱，心理及精神科報告內容顯示，被告能分辨對錯，但可能患早期認知障礙，所以案發時才無法作出適當決定。另報告結果顯示，被告有輕微暴力傾向，有可能也是由患病引起，因此辯方希望法庭判處感化令，以令被告能接受輔導。

辯方：或患認知障礙引起

黃官則稱，案件性質嚴重，被告犯案手法殘暴，利用體積較大的物品傷害雀鳥，令牠們重傷慘死。署理主任裁判官黃雅茵稱，難以判斷被告的重犯機會是否與病情惡化有關，即使他患病，仍可被判囚。

案情指出，慈樂邨服務設施大樓是由房屋署管理、專為長者及低收入人士而設的住宿設施。被告於2024年9月7日上午約10時45分與一名居於上址的年輕男子一起使用服務設施大樓2樓的公用廚房，其間有兩隻雀鳥飛進廚房。

該年輕男住客目擊被告用手緊緊抓住其中一隻鳥，再用清潔刷的竹製手柄戳鳥的頭部多次。男住客於是將事件告知大樓的舍監。在舍監查問下，被告從垃圾桶取出一個膠袋，入面有兩具雀鳥屍體，舍監對他發出警告。有人報警，被告在警誡下承認因為雀鳥飛進來弄髒廚房，因而打死雀鳥。

【案件編號：KCCC 449/25】