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港聞

港聞二

陳茂波預警貿易戰建更高壁壘 礙全球科技發展

【明報專訊】中美貿易戰如火如荼，財政司長陳茂波昨日於世界互聯網大會亞太峰會上指出，美國發起的貿易戰很可能超出關稅範疇，可預示未來會出現更多隔閡、更大的疆界和更高的壁壘，或會阻礙創新，危害全球科技發展。特首李家超提到，在目前充滿挑戰的時期，地緣政治和貿易關係下，香港提倡自由貿易和多邊主義，強調歡迎所有有意一同發展的企業。

王勇：中央支持港數字化發展

全國政協副主席王勇昨日早上在峰會開幕式致辭表示，香港作為亞太地區的航運、貿易和金融中心，憑藉連通中外的地緣優勢、成熟的資本市場、國際樞紐的地位及逾800多間人工智能企業，成為連接亞太與全球的數字橋樑，中央政府將全力支持香港深度融入全球數字化發展的時代洪流，充分把握數字經濟蓬勃興起的黃金機遇。王勇又提到，中國願意助力亞太地區經濟高質量發展，並與與會者分享建議，包括要順應時代大勢，促進共同發展繁榮，堅持走開放融通、合作共贏之路；以及加強協同共治，堅持真正的多邊主義。

李家超致辭時形容是次峰會很重要，合作亦很重要，尤其在當前充滿挑戰的時期，地緣政治和貿易關係下，香港提倡自由貿易和多邊主義，並相信團隊合作；他稱香港提供一系列計劃，歡迎投資者、公司、研究員人才等，歡迎所有有意一同發展的企業來港。

陳茂波昨午出席峰會「主論壇暨數智未來論壇」致辭提到，香港將深化AI與各產業的融合，將AI發展成核心產業，重點發展算力、算法、數據、資金和人才五大範疇，同時致力將香港打造成全球AI交流樞紐，推動對話、研究合作等。他說，各國政府和監管機構都面臨網路安全、數據私隱、跨境監管等問題，但他認為目前更迫切問題是數碼碎片化，指美國發起的貿易戰很可能超出關稅範疇，可預示會出現更多隔閡和更高壁壘，或阻礙創新，危害全球科技發展。

陳：冀成全球AI交流樞紐

鄭雁雄：應加快北都建設

中聯辦主任鄭雁雄表示，香港要當好數字融合發展的「超級聯繫人」及「超級增值人」，應發揮創科優勢，加快北部都會區建設，亦要發揮聯通優勢，以峰會等高水平國際會議及論壇為牽引，吸引全球高端數字人才來港投資創業。

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