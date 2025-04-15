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杭企藉科技惠殘障 盼來港拓AI 本地初創：有條件打造香港六小龍 籲投資創科塑港品牌

【明報專訊】首次在港舉行的世界互聯網大會亞太峰會昨於灣仔會展揭幕，吸引約30個國家或地區，近千名政商界、領軍企業代表及學者等參與。開發出智能假肢，助肢體殘疾人士恢復日常生活的「杭州六小龍」之一強腦科技表示，期待能在港共同打造腦機接口和AI融合發展的全球創新高地；有本地初創公司認為香港有條件打造「香港六小龍」，倡政府繼續投資創科業，並鼓勵年輕人創新。

今屆峰會以「數智融合引領未來——攜手構建網絡空間命運共同體」為主題，近千名國內外政商界、國際組織、領軍企業代表和權威專家學者等參與，包括特首李家超、財政司長陳茂波、創新科技及工業局長孫東、全國政協副主席王勇、中聯辦主任鄭雁雄、國際商業機器公司（IBM）亞太區總經理Hans Dekkers、「杭州六小龍」之一的群核科技聯合創始人兼首席技術官朱皓等。

互聯網亞太峰會開幕

李家超：信河套區成世界樞紐

特首李家超於峰會開幕式致辭稱，歡迎不同企業落戶香港；他稱在一國兩制框架下，香港一直是內地與全球之間的重要商業渠道，亦令香港擁有無與倫比的國際連結性、普通法制度，以及信息及資本等可自由流動的優勢，其中一個例子就是正建設的河套深港科技創新合作區，強調有信心與深圳共同合作，令河套區成世界級國際創科樞紐，為國家創造出新質生產力。

「杭州六小龍」之一的強腦科技有限公司於2015年創立，是首間入選哈佛大學創新實驗室的中國團隊。強腦科技創始人兼首席執行官韓璧丞致辭時稱，公司與Tesla創辦人馬斯克成立的Neuralink，分別成為腦機接口領域中研發投入最大及募資最多的兩間企業，目前已開發並儲備包括智能假肢、自閉症、阿茲海默症、睡眠干預等逾60款可立刻改變人們生活狀態的產品。

強腦投資腦機接口 助病患改變生活

韓透露，早前在浙江省政府號召和愛心企業幫助下，公司在浙江幫助殘疾人士免費安裝假肢，很多人安裝假肢後重新工作，希望在未來5至10年內幫助100萬名肢體殘疾人恢復日常生活，以及幫助1000萬患有自閉症、多動症人士康復，並期待能在香港共同打造腦機接口和AI融合發展的全球創新高地。

本地人工智能初創公司有光科技聯合創辦人及首席執行官溫豪夫提到，其公司成立約10年，早年世界各地不相信香港有AI公司，很多地方不願與香港公司洽商，但隨着近年政府大力向海外推廣香港創科品牌，讓外國知道「香港啲嘢係堅嘅、唔係流嘅」，令本地公司更易走出去。他認為，政府與業界應繼續投資創科行業，打造香港品牌，並鼓勵年輕人創新，「唔係打份工就算」，便可培養出香港六小龍。

峰會今日將舉行3場分論壇，分別就AI大模型、數字金融、數字政府與智慧生活作交流，探索數字科技不同領域的未來發展和潛能。數字政策專員黃志光將在AI大模型論壇上發布《香港生成式人工智能技術及應用指引》，展示香港在AI治理領域的引領角色。

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