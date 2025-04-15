明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

沙塵持續 18監測站14空氣污染爆燈 健康風險「嚴重」級別 料明緩解

【明報專訊】乾燥大陸氣流繼續帶來沙塵天氣，本港空氣質素持續欠佳，多區昨午錄得包括可吸入懸染粒子（PM10）在內的多種空氣污染物同時飈升，其中昨傍晚6時，環保署全港18個空氣監測站中，14個錄得空氣質素健康指數達「10+」，健康風險屬最高的「嚴重」級別。天文台預料本港今日能見度仍較低，明日轉吹偏東風，屆時沙塵天氣會逐漸緩解。

維港海面昨日一片灰濛，上午11時，天文台總部的能見度只有5公里，港內能見度介乎約6至9公里。天文台科學主任林沁宜稱，內蒙古有沙塵暴，沙塵隨東北季候風南下，上周六（12日）抵達廣東沿岸，沙塵濃度在南下過程逐漸稀釋，但受乾燥大陸氣流影響，預料今日本港風勢仍微弱，能見度仍較低。

二氧化氮臭氧昨午亦升

昨早各區PM10及直接影響人體健康的微細懸浮粒子（PM2.5）濃度一度稍降，至下午起回升，其他空氣污染物如二氧化氮及臭氧亦呈上升趨勢，昨傍晚達至高峰，除元朗、荃灣、南區及塔門4區監測站，環保署其他地區11個一般監測站和3個路邊監測站皆錄得空氣質素健康指數達「10+」，空氣質素健康風險級別達「嚴重」的最高級別。

塔門臭氧高 專家：隨沙塵而來

「健康空氣行動」行政總裁馮建瑋稱，昨沙塵氣流除令空氣中懸浮粒子大增，臭氧和二氧化氮濃度亦異常地高，以塔門為例，由於沒有人車，能反映區域污染程度，該監測站前晚至昨早的臭氧濃度在每立方米100微克以下，但中午過後上升，截至昨晚8時為164.7微克，相信臭氧亦隨沙塵氣流來港。

天文台前台長岑智明前晚在社交媒體發帖稱，今次沙塵氣流襲港，天文台於周日錄得的能見度維持7公里左右，PM10水平以屯門錄得每立方米402微克為最高，相比2010年3月21至22日影響香港的沙塵天氣，PM10濃度最高升至700微克以上，今次情况沒當年嚴重。

岑智明：沙塵沒2010年3月嚴重

高緯度氣流攜沙塵襲港

岑續稱，根據天文台的「反軌迹路線圖」，周日早上路線圖可清楚見到高緯度氣流經過西伯利亞、蒙古和中國大陸，將途經沙漠上揚起的沙塵一直帶到南方，影響香港。據天文台預測今早抵達香港的氣團路線圖顯示，本港今日仍受沙塵氣流影響。

醫生籲長者留意心跳快血壓升

家庭醫生林永和表示，昨日約2至3名病人因呼吸道問題向他求醫，當中一兩人一直有哮喘問題，亦有病人有慢性阻塞性肺病。他說暫時看不到這些病人因其他因素發病，預料與空氣污染有一定關係。

他說空氣污染情况維持數天，相信對一般市民影響不太大，但有基礎疾病的人需留意病情可能惡化，除呼吸道疾病患者外，長者、吸煙者及心臟病患者亦需留意，可能會有心跳快及血壓升高等情况，提醒市民宜盡量避免留在室外地方。

相關字詞﹕可吸入懸浮粒子(PM10) 沙塵氣流

上 / 下一篇新聞

復活節長假料604萬人次出入境 周五76萬陸路出境 餐飲業憂營業額跌兩成
復活節長假料604萬人次出入境 周五76萬陸路出境 餐飲業憂營業額跌兩成
首季旅客1220萬 疫後季度新高 非內地客升18% 日韓台增三成
首季旅客1220萬 疫後季度新高 非內地客升18% 日韓台增三成
杭企藉科技惠殘障 盼來港拓AI 本地初創：有條件打造香港六小龍 籲投資創科塑港品牌
杭企藉科技惠殘障 盼來港拓AI 本地初創：有條件打造香港六小龍 籲投資創科塑港品牌
陳茂波預警貿易戰建更高壁壘 礙全球科技發展
陳茂波預警貿易戰建更高壁壘 礙全球科技發展
八旬翁清潔刷殺兩雀囚8周 官：手法殘暴
八旬翁清潔刷殺兩雀囚8周 官：手法殘暴
議員質疑為稅收納籃球博彩 麥美娟：不考慮其他運動博彩
議員質疑為稅收納籃球博彩 麥美娟：不考慮其他運動博彩
騙租屋津貼罪脫 港大副教授獲頒訟費
騙租屋津貼罪脫 港大副教授獲頒訟費
今全民國安教育日 稱單邊主義抬頭風險變幻莫測 李：須全面推進國安現代化
今全民國安教育日 稱單邊主義抬頭風險變幻莫測 李：須全面推進國安現代化
澳門派5.4萬育兒津貼 上調教育津貼學津
澳門派5.4萬育兒津貼 上調教育津貼學津
社區客廳今年增3間 孫玉菡：油尖旺區接洽中
社區客廳今年增3間 孫玉菡：油尖旺區接洽中
渠署信能應對500年一遇暴雨 料今年雨量高於去年 更新抵禦設計新建蓄洪設施
渠署信能應對500年一遇暴雨 料今年雨量高於去年 更新抵禦設計新建蓄洪設施
購4排水機械人 「龍吸水」每小時抽1/3標準池
購4排水機械人 「龍吸水」每小時抽1/3標準池
防客戶受騙 順豐停用短訊 App通知收件
防客戶受騙 順豐停用短訊 App通知收件
鄒幸彤覆核女囚限穿長褲 懲教：有人怕露腳毛疤痕
鄒幸彤覆核女囚限穿長褲 懲教：有人怕露腳毛疤痕
超速撞斃修路工 司機囚兩年
超速撞斃修路工 司機囚兩年
英議員被拒入境 港府：應清楚過去所為
英議員被拒入境 港府：應清楚過去所為
停職警被控藏毒 入院缺席聆訊
停職警被控藏毒 入院缺席聆訊
醫費減免每年料6.6萬申請 議員憂方案複雜缺人手審批
醫費減免每年料6.6萬申請 議員憂方案複雜缺人手審批
反恐二案首被告：Tg謊稱製彈為「追女仔」
反恐二案首被告：Tg謊稱製彈為「追女仔」
切線遭小巴撞 六旬單車漢不治
切線遭小巴撞 六旬單車漢不治
安達臣道塌天秤事故 再有難屬索償
安達臣道塌天秤事故 再有難屬索償
中年漢認藏太空油 還押候判
中年漢認藏太空油 還押候判
灣區熱搜：廣州推穗新保 為醫保升級涵藥械通 22試點醫院直接結算 免先墊付後索償
灣區熱搜：廣州推穗新保 為醫保升級涵藥械通 22試點醫院直接結算 免先墊付後索償
灣區手記：少此一舉 ／文：尚東美
灣區手記：少此一舉 ／文：尚東美
【Emily】6月首屆「香港非遺月」料吸10萬人次 指同其他節慶差唔多 霍啟剛「少少失望」
【Emily】6月首屆「香港非遺月」料吸10萬人次 指同其他節慶差唔多 霍啟剛「少少失望」
【Emily】互聯網亞太峰會猛人多 馬斯克Tim Cook現身
【Emily】互聯網亞太峰會猛人多 馬斯克Tim Cook現身
【Emily】香港應偕粵澳申奧？ 法官員都話why not
【Emily】香港應偕粵澳申奧？ 法官員都話why not
【Emily】陳家珮蒐人寵共融意見
【Emily】陳家珮蒐人寵共融意見