沙塵持續 18監測站14空氣污染爆燈 健康風險「嚴重」級別 料明緩解

維港海面昨日一片灰濛，上午11時，天文台總部的能見度只有5公里，港內能見度介乎約6至9公里。天文台科學主任林沁宜稱，內蒙古有沙塵暴，沙塵隨東北季候風南下，上周六（12日）抵達廣東沿岸，沙塵濃度在南下過程逐漸稀釋，但受乾燥大陸氣流影響，預料今日本港風勢仍微弱，能見度仍較低。

二氧化氮臭氧昨午亦升

昨早各區PM10及直接影響人體健康的微細懸浮粒子（PM2.5）濃度一度稍降，至下午起回升，其他空氣污染物如二氧化氮及臭氧亦呈上升趨勢，昨傍晚達至高峰，除元朗、荃灣、南區及塔門4區監測站，環保署其他地區11個一般監測站和3個路邊監測站皆錄得空氣質素健康指數達「10+」，空氣質素健康風險級別達「嚴重」的最高級別。

塔門臭氧高 專家：隨沙塵而來

「健康空氣行動」行政總裁馮建瑋稱，昨沙塵氣流除令空氣中懸浮粒子大增，臭氧和二氧化氮濃度亦異常地高，以塔門為例，由於沒有人車，能反映區域污染程度，該監測站前晚至昨早的臭氧濃度在每立方米100微克以下，但中午過後上升，截至昨晚8時為164.7微克，相信臭氧亦隨沙塵氣流來港。

天文台前台長岑智明前晚在社交媒體發帖稱，今次沙塵氣流襲港，天文台於周日錄得的能見度維持7公里左右，PM10水平以屯門錄得每立方米402微克為最高，相比2010年3月21至22日影響香港的沙塵天氣，PM10濃度最高升至700微克以上，今次情况沒當年嚴重。

岑智明：沙塵沒2010年3月嚴重

高緯度氣流攜沙塵襲港

岑續稱，根據天文台的「反軌迹路線圖」，周日早上路線圖可清楚見到高緯度氣流經過西伯利亞、蒙古和中國大陸，將途經沙漠上揚起的沙塵一直帶到南方，影響香港。據天文台預測今早抵達香港的氣團路線圖顯示，本港今日仍受沙塵氣流影響。

醫生籲長者留意心跳快血壓升

家庭醫生林永和表示，昨日約2至3名病人因呼吸道問題向他求醫，當中一兩人一直有哮喘問題，亦有病人有慢性阻塞性肺病。他說暫時看不到這些病人因其他因素發病，預料與空氣污染有一定關係。

他說空氣污染情况維持數天，相信對一般市民影響不太大，但有基礎疾病的人需留意病情可能惡化，除呼吸道疾病患者外，長者、吸煙者及心臟病患者亦需留意，可能會有心跳快及血壓升高等情况，提醒市民宜盡量避免留在室外地方。