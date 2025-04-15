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首季旅客1220萬 疫後季度新高 非內地客升18% 日韓台增三成

【明報專訊】旅遊發展局昨日公布，今年首季共錄得約1220萬訪港旅客人次，按年增加9%，是新冠疫情後季度新高；其中內地旅客佔925萬人次，非內地旅客佔298萬人次，分別按年增加6%和18%。旅發局表示，將以「香港節慶 文化躍動」為主題推廣未來兩月香港的傳統節日和活動，並於下月1日在灣仔臨時海濱花園舉行以天后誕、譚公誕及長洲太平清醮為主題的無人機表演。

5月6月藉傳統節日催谷

旅發局分析，首季非內地訪港旅客方面，短途市場中來自日本、韓國及台灣的旅客量表現較佳，按年增幅各達三成或以上；長途市場方面，來自澳洲的旅客量增長32%，來自美國和加拿大的旅客按年增幅亦錄得雙位數。

旅發局將於5月和6月推廣該兩個月的本地傳統節日和活動，包括元朗天后寶誕會景巡遊、長洲太平清醮、維園佛誕嘉年華等，亦包括香港的藝術文化活動，例如法國五月（French May）和Affordable Art Fair Hong Kong。除了無人機表演，旅發局亦於6月舉辦「香港國際龍舟邀請賽」。

小紅書推攻略吸「五一」客

「五一黃金周」將至，旅發局為針對內地市場，將推出一系列旅遊攻略，包括透過小紅書、微信、微博、抖音等熱門社交平台，特別推介不同的香港主題旅遊，吸引不同年齡層旅客訪港，體驗最新旅遊玩法。

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