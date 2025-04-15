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復活節長假料604萬人次出入境 周五76萬陸路出境 餐飲業憂營業額跌兩成

【明報專訊】周五將迎來一連4天的復活節假期，入境處預料從周四起計的5天，將有約604萬人次進出香港，各陸路邊境管制站料周五有75.9萬人次出境，最為繁忙。有餐飲業界代表稱，不少港人擬趁長假期外遊，料復活節假期營業額將較平日跌逾20%，惟受惠於夜經濟輕微復蘇，相信較去年同期或好轉。零售業界認為訪港旅客無法彌補外遊港人的消費力，長假期對業界構成「很大挑戰」。

入境處昨公布復活節假期（18至21日）旅客流量預測，預料香港居民及訪客共604萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，其中505萬人次經陸路出入境，以周五為出境高峰期，料有75.9萬人次出境；下周一（21日）則為入境高峰，料有61.8萬人次入境。處方估計羅湖、落馬洲支線及深圳灣管制站屆時每天平均分別有16.4萬至22.5萬人次出入境，「將會非常繁忙」。

現時各管制站共裝設約700條e-道。入境處表示，上月31日已降低e-道的適用年齡，7至10歲及身高達1.1米或以上香港永久居民，只要持智能身分證或有效特區護照，毋須預先登記便可經e-道出入境。處方表示，復活節假期已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道。處方呼籲所有經陸路往返內地的旅客預早計劃行程，盡量避免繁忙時段過關。

內地無復活節假 零售業料旅客難填外遊消費力

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，大批港人長假外遊或北上，加上內地並無復活節假期，屆時出境人次將遠多於入境旅客，料每天整體生意額或只僅僅超過2億元，較平日減20%至25%。他形容現時飲食業每逢假期均極憂慮「市道走下坡」，以中高檔食肆尤其重災，強調兩成跌幅非小數目。

不過黃家和認為，今年復活節市道或較去年同期好轉，料生意額或升一成。他解釋，港人及旅客近月逐漸增多夜間活動，「多了吃消夜或者感受香港夜生活」，有食肆反映晚餐翻桌率提高，消夜時段亦有生意。他強調目前夜間營業狀况仍遠遜疫前。

立法會批發及零售界議員邵家輝稱，內地無復活節假期，「遊客不會似黃金周那麼多」，唯有寄望東南亞、歐洲旅客訪港消費，但仍無法完全填補港人外遊消費力。

他說4月並非消費旺季，跨境網購熱潮下，對零售業界的衝擊「可說是全方位」，「大家也有心理準備，生意不會好」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕零售業 飲食業 北上消費 外遊 邵家輝 黃家和 入境處 入境事務處 復活節

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