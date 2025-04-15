社區客廳今年增3間 孫玉菡：油尖旺區接洽中

立法會福利事務委員會昨討論精準扶貧項目進展，勞聯周小松認為社區客廳計劃成功，但關注油尖旺區無社區客廳，問及政府有否更主動接觸商界或考慮使用政府設施。孫玉菡回應稱，油尖旺區劏房戶比深水埗略多，但未有社區客廳，主要是要找到合適地方有挑戰性，當局設法推動在該區落成社區客廳，亦有有心人與政府商討。他說頗有信心該區將會有社區客廳。

狄志遠質疑無貧窮線 「愈做愈退步」

現屆政府強調精準扶貧，擬棄用舊有貧窮線，改為制定相對扶貧線的分析框架。社福界狄志遠批評「精準扶貧愈做愈退步」，質疑本港現無貧窮線，未能有效評估貧窮人口及政府工作成效，「無數字、無目標、無政策」。他同意社區客廳等措施有幫助，但指有社區客廳，「是否說劏房戶已經可以離開貧窮？」

孫玉菡反駁，稱狄志遠每次就扶貧工作均提出數個口號式講法，包括「愈扶愈退步、無策略、無目標、無數字」，「這個我完全不同意」，稱經過兩年工作後已有明顯進步。

孫批狄每次均提出「口號式講法」

孫玉菡稱，貧窮線是統計工具，量度相對收入，反問「量度一個人是否健康只是看BMI（體重指標），不看其他東西，只要BMI合格便可？」他說：「劏房戶BMI是沒有問題，但你可以想像，他看東西不清楚、想配眼鏡，你叫我量度BMI有何用？你給他一副眼鏡，社區客廳便是這副眼鏡。」